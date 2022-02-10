立法會遙距開會延至2月18日　陳茂波能在會議廳宣讀預算案？

因應新冠疫情嚴峻，立法會決定由現在起至2月18日期間舉行的立法會及其委員會會議以遙距形式進行。至於2月23日財政司長陳茂波發表《財政預算案》，暫未納入需要遙距開會範圍。

立法會行政管理委員會亦同意立法會秘書處職員留家工作的安排，同樣延長至2月18日，公共申訴辦事處於上述期間繼續暫停櫃枱服務，立法會圖書館及檔案館亦暫停館內服務。



陳茂波本月23日發表本屆政府最後一份《財政預算案》，歷年均由財爺到立法會會議廳宣讀。2019年10月，反修例示威仍如火如荼，特首林鄭月娥到立法會宣讀《施政報告》，遭泛民打斷，立法會主席梁君彥兩度暫停會議，最終林鄭決定不在立法會宣讀，改用視像方式發表，是歷來首次有特首不在立法會宣讀《施政報告》。

另外，立法會秘書處表示，除了負責為立法會及其委員會會議提供服務及維持秘書處基本運作的職員和值勤人員外，秘書處職員留家工作安排延長至2月18日。