疫情｜檢測站人龍處處　政界轟安排混亂　促增加派籌機、檢測站

第五波疫情一發不可收拾，新增個案達到千宗，連日來各區市民都要做檢測，全港檢測站大排長龍，部份更要排數小時之久。

近日荃葵青檢測站開始試行派籌，讓市民不必排長龍等候，但衍生出賣籌、假籌等問題，長時間排隊亦增加潛在傳播風險。有立法會議員關注事件，認為要從多方面入手，包括從源頭分流、以及向中央請求支援，大幅增加人手應付。

有資深建制派批評政府安排極混亂、資訊欠透明，大批市民冒寒冷天氣排隊，情況不理想，不明白簡單如增設派籌機，亦未做好。



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政府增設多10部派籌機

荃灣公園檢測中心周一（7日）起設派籌機，供市民取籌，以免市民聚集增加風險。推出初期反應良好，葵青、土瓜灣、石塘咀等多個地點陸續增加派籌機。食物及衞生局副局長徐德義今日（10日）表示，不少市民配合當局的檢測要求，近日很多檢測中心及檢測站出現排隊人龍，為此政府正加緊推行改善措施，鑑於在荃灣的檢測中心實施派籌機安排反應理想，當局於今、明兩日多個檢測站，增設多10部派籌機。

不過，各檢測站仍存在各種問題，民建聯中西區支部主席楊學明表示，首日派籌的石塘咀檢測中心早上有大量街坊輪候，人龍一度排上山道，但派發的籌號有限，很快已派完。至於土瓜灣體育館，上午有500個強制檢測籌及200個自費檢測籌，職員表示今日8時派籌，10分鐘已經派完，要到下午2時半才再派籌。早上在土瓜灣體育館外，有超過200名已取籌市民在排隊輪候入場檢測，換言之派籌後仍有大量市民排隊的情況。

未派籌的檢測中心動輒排隊數小時，實施派籌的中心亦出現亂象。有檢測站承辦商電台節目中表示，已出現假籌的情況，有市民反映有人賣籌，希望可加派人手維持秩序。

▼網上出現收錢代排隊的服務▼



炒籌因排隊過長 鄭泳舜：關鍵在於檢測能力

連日在深水埗、長沙灣視察情況的民建聯立法會議員鄭泳舜表示，長沙灣體育館檢測站昨日投入運作，設有派籌機，情況大致暢順，但據他了解不少派籌的檢測站仍然要排一兩個小時。

對於有人炒籌的情況，鄭泳舜指是因為取籌時沒有任何登記，所以引來炒賣，又認為任何改善措施都是治標不治本，關鍵在於檢測能力。他表示，長沙灣區本來有更多檢測站，但隨着荃灣疫情出現而調走：「白田邨全邨檢測，全邨成萬人點檢測？你睇到網上條片排到上山！」

鄭泳舜指，市民動輒排隊四、五個小時，已經見過多次出現爭拗，甚至需要警察前來調停。亦有海麗邨居民投調，做了檢測3日仍未收到結果，因而無法上班，「手停口停」，這些都可看出檢測能力是大問題。

田北辰建議從源頭入手，公屋住戶「派樽仔」收集樣本，私樓住戶則到檢測站採樣，可即時大減排隊人數。（資料圖片）

田北辰倡公屋「派樽仔」 減檢測站人流

對於解決排隊亂象，實政圓桌立法會議員田北辰建議從源頭入手分流，公屋住戶「派樽仔」收集樣本，由於公屋住戶有登記，可以追蹤每個住戶的情況，亦可妥善安排管理。至於檢測中心，則留給私樓住戶排隊，「香港有一半人住公屋，分流之後排隊人數即刻減少一半」，人流減少自然可解決假籌等現象。田北辰強調，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦認同需要分流。

面對每日達千宗確診，政界有意見認為需要增加檢測量，田北辰認為特區政府要立即向中央請求人手，協助採樣和化驗，從而大幅提升檢測能力。

政府正於馬鞍山設立火眼實驗室，每日檢測量提升至30萬次，但鄭泳舜擔心仍然不夠，民建聯一直要求向中央請求援助，但始終不是短時間能就位。鄭泳舜稱問過檢測機構，對方指仍然有人手做更多化驗，但衞生防護中心暫未批准增加檢測站，呼籲政府立即安排，盡量提升檢測能力。

鄭泳舜表示，市民動輒排隊四、五個小時，已經見過多次爭拗，希望市民明白大家的難處，盡量忍讓。（資料圖片）

籲政府做好配套 倡買口服藥

眼見檢測能力不足、長時間排隊而發生衝突，鄭泳舜希望市民明白大家的難處，盡量忍讓，同時勿忘保持社交距離。

第五波疫情仍未見頂，專家憂慮每日確診個案再爆升，醫療系統不勝負荷。田北辰提到，最近有不少確診人士等了多日仍無法住院，隨後全家都確診。他認為要盡快處理這些問題，如果真的叫人居家隔離，也要做好配套。他美國藥廠已經測試新冠口服藥，敦促政府盡快購入，隨着個案增加而要居家隔離治療時，可派發藥物給這些確診者，以避免病情惡化甚至死亡。

▼石塘咀今日起設派籌機，早上有大量街坊輪候，人龍一度排上山道▼

