第五波︱污水監測定點採樣站增加約五成　黃錦星：雷達式監察

立法會環境事務委員會今日（10日）舉行政策簡報會，民建聯鄭泳舜關注政府近日依靠污水監測採樣的人手是否足夠。環境局局長黃錦星回應表示，全港定點污水監點測由本來100多個地點已增至約150個，覆蓋500多萬居住人口，並將檢測頻率增至隔日一次，「雷達式」監察全港污水，高風險地方更另行安排追蹤至上游，讓政府得知疫情分布，對症下藥。



鄭泳舜相信更加精進的污水監測，能幫助市民減輕強制檢測的輪候。（立法會環境事務委員會截圖）

鄭泳舜提到，污水監測團隊以往按照各區疫情，分「大小區」運作，又提到之前只有21個污水樣本，相信增加人手後，可以更加精準監測。

黃錦星回應表示，近期已明顯增加相關能力，全港定點污水監測已由100多個已增至約150個，覆蓋500多萬居住人口，並隔日以「雷達式」監察全港污水，讓政府得知疫情分布，對症下藥。

「機動隊伍」追上大廈

他又提到，除了定點檢測站，當局亦設有機動隊伍，近日到元朗、天水圍等屋邨「追上大廈」，找出社區傳播鏈。黃錦星總結指，近兩個月有15宗因污水監測安排的強制檢測，每次到成功找出隱性患者，找到超過200名患者，政府會繼續有關工作。

鄭泳舜問及，能否進一步增加資源，令地點追蹤加細化時，黃錦星表示會通盤考慮，強調污水監測能力已加強，例如過去隔數日才監測一次，現在隔日就監測，亦有足夠資源，在高風險地區追上上游。