政圈風聲｜立法會下周一連三日辯施政報告　議員醖釀縮短改商抗疫

第五波疫情失控，政府應對措施跟不上病毒傳播速度，有專家預計確診個案仍未見頂，情況令人憂慮。立法會原定下周三起（16日），一連三日處理《施政報告》致謝議案，三名司長及十三局局長均會出席，但據了解礙於疫情嚴峻，多名立法會議員計劃去信大主席梁君彥，希望縮短致謝議案辯論時間，改為討論抗疫工作。



有議員認為疫情肆虐下，致謝議案並非最緊急的事務，反而應透過立法會公開平台，討論抗疫措施，督促政府做好抗疫工作。



根據議程，下周三至周五將召開遙距會議，辯論《施政報告》致謝議案，分四個辯論環節，主題分別是「一國兩制」行穩致遠、融入國家發展大局、房屋供應，以及改善民生，走出疫境。每節政府官員發言共1小時，議員每節可發言一次，四節合共發言不超過15分鐘。

有立法會議員指，第五波疫情嚴峻，不少議員為疫情感到著急，因此希望在下周大會討論抗疫工作。該人稱，《施政報告》內容去年在上屆立法會已經討論過，認為縮短審議時間屬可接受做法，「縮短到一日傾晒都得。」

有議員支持該做法，致謝議案並非目前最緊急事務，縱使各議員連日來各自反映了抗疫建議，但仍有需要透過立法會公開討論，團結力量推動政府抗疫。

狄志遠反對縮短 鄧家彪倡加時討論抗疫

不過，新思維狄志遠認為不應該縮短致謝議案討論，形容這等同矮化《施政報告》內容的重要性。他說，每名議員在致謝議案討論中，有15分鐘發言，相信議員會花部份時間談及防疫工作，加上不同事務委員會亦對防疫有充份討論，毋須在大會上再次討論。

工聯會鄧家彪則指，於下周大會討論抗疫不失為一個好建議，社會上有需要抗疫工作，不過致謝議案與討論抗疫兩者毋須取捨，反而認為應加長會議時間處理，「係咪一定要7點完會，10點鐘完得唔得？」他指，致謝議案每人發言時間已經由以往30分鐘減至15分鐘，不應再減，「可能新議員對《施政報告》有真知灼見要發表。」