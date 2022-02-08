23條立法︱鄧炳強冀草案年底交立法會　假新聞可控煽動欺詐等罪

立法會保安事務委員會今日（8日）舉行視像會議，保安局局長鄧炳強簡報《施政報告》時，表示政府正積極推展《基本法》第23條的立法工作，期望本屆政府完結前展開諮詢，今年底前將草案提交立法會審議。



鄧炳強表示，香港負有維護國家安全的憲制責任，過去維護國家安全的執法工作，大大減低了香港的國家安全風險。他說跨部門反恐專責組會加強應對能力、公衆教育與宣傳，並果斷執法，防範本土恐怖主義分子散播仇恨、鼓吹暴力。他指當局正積極推展第23條的立法工作，將參考及研究本地或外地個案、《港區國安法》實施情況及法庭裁決，根據實際情況制訂有效及務實的方案。

年内規管大麻二酚 議員憂假新聞阻抗疫

鄧炳強另提及，正計劃在《危險藥物條例》下管制大麻二酚，今年內進行立法工作。議員陳克勤認為，政府應同時研究打擊大麻二酚的短期措施。鄧炳強表示，當局會加強執法工作，最近行動中發現逾兩成大麻二酚產品含有違規成分「四氫大麻酚」，指雖有關情況近日有所收斂，但不會停止執法工作。

實政圓桌田北辰在會上關注假新聞未有明確法例規管，擔心假新聞妨礙抗疫工作。鄧炳強回應指，當局會研究以立法或其他方法規管假新聞，工作將由民政事務局統籌，保安局亦會提出意見。他指政府會適時澄清不實言論，儘管未有法律規管假新聞，但若資訊含有煽動、欺詐或危害國家安全成分，會以現行法例執法。

+ 2

童樂居閉路錄像月内翻閱完畢

警務處處長蕭澤頤會上報告2021年的罪案狀況，指去年本港錄得逾6萬4千宗罪案，整體較前年增加1,196宗，輕微上升1.9個百分點。他認為本港治安穩定，整體罪案率維持在較低水平。警方將加強與各界連結，回應警政議題，幫助市民辨識虛假資料。他又提到下月舉行的行政長官選舉，表示警方會進行風險評估及加強情報搜集，希望能安全有序地舉行選舉。

不少議員關注家庭罪案，工聯會鄧家彪問及童樂居案件的調查進度，蕭澤頤回應表示，警方已完成觀看約4分之3的閉路電視片段，料本月底可以完成。他說，警方在處理家庭暴力案件有固定程序，確保能專業處理。他指警方與社署有定期會議，與社工及非政府機構亦有聯絡，日後會繼續加強各方合作處理家庭暴力事件。

陳穎欣同樣關注打擊虐兒罪行的措施，認為童樂居事件有賴市民舉報及署方跟進，建議當局加強外展機制防範及調查同類型事件。蕭澤頤表示將與相關部門，包括律政司及社署，探討加強檢控與訓練，希望提升内部人員的專業性。