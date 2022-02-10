深圳開會制定香港抗疫措施　港澳辦：香港只要有求　祖國必定有應

特首林鄭月娥行政長官日前表示，國務院港澳辦傳達中央將應香港需求，隨時提供支援。國務院港澳辦發言人今日（10日）見記者時表示，中央政府將繼續全力支持香港按照「動態清零」的目標和策略，共同防控新冠疫情。



發言人指，根據中央決策部署，港澳辦近日與國家衛健委、國家疾控局在深圳召開第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會，與港府和廣東省、深圳市負責人及內地有關防疫專家，共同研究制定和實施支持香港防控疫情、保障對港物資供應、保持香港社會大局穩定的政策措施。



《香港01》記者接獲可靠消息，港府高層將於本周末前赴深圳召開緊急專家會議，重點之一是安排大量檢測人員，火速來港支援各區檢測。



內地專家團去年底到港考察，早上到社區藥房、醫務中心及小西灣漢華中學視察。（資料圖片／廖雁雄攝）

港澳辦發言人表示，已多次向林鄭和港府官員轉達中央對香港疫情的關切和對香港同胞的慰問，並表示內地將全力支持香港抗擊第五波疫情，支持香港果斷採取措施，堅決遏制疫情蔓延。

港澳辦協調統籌保障對港蔬菜、食品和日用必需品供應

港澳辦表示，正積極協調廣東省人民政府，統籌做好粵港疫情聯防聯控和保障跨境物資運輸工作，保障對港蔬菜、鮮活食品和其他日用必需品的供應，強調廣東省人民政府和深圳市人民政府作了許多特殊安排。

發言人強調，中央政府將繼續全力支持香港特別行政區政府堅守人民至上、生命至上的理念，按照「動態清零」目標和策略，共同做好防控新冠肺炎疫情蔓延的工作。港澳辦指，危難時刻，祖國永遠是香港的堅強靠山，「香港只要有求，祖國必定有應」。