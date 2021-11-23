通關｜內地專家團結束四日考察　曾討論「港康碼」與粵康碼對接

內地專家團上周六（20日）來港進行一連四日考察，為通關做準備，今日（23日）為考察最後一日，專家團今早分兩批，到太古坊萬寧藥房、以及杏花邨一間醫務中心視察，其後又轉往小西灣漢華中學，視察學生使用「安心出行」流動應用程式的情況。衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午陪同各人，到西營盤中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心視察，公務員事務局局長聶德權更提前20分鐘到場打點、迎接專家團，各人逗留約1小時後離開，並於下午啓程離港。



▼11.23內地專家團巡視鰂魚涌太古坊萬寧、小西灣漢華中學▼



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內地疫情防控專家團逗留香港四日，了解本港防疫工作。今日早上9時半，考察團分為兩組分別到鰂魚涌太古坊萬寧及杏花邨一間診所視察，逗留大約40分鐘離開，兩組之後一同到達小西灣漢華中學視察學生使用「安心出行」，學校有大批職員陪同講解，逗留約半小時後離開，一同返回金鐘政府總部開會。

▼11.23內地專家團巡視中山紀念公園體育館疫苗接種中心▼



下午約二時，公務員事務局局長聶德權率先到達中山紀念公園體育館疫苗接種中心，記者在現場問到有關安排是否順暢等，聶只點頭打招呼沒有回覆，稍後張竹君陪同10多位內地專家到來了解市民接種疫苗的情況，大約逗留45分鐘後離開，聶德權逐一握、及揮手送別後才離開現場，考察團團員將於今日較後時間離開香港。

聶德權揮手送別考察團團員。（廖雁雄攝）

政務司司長李家超亦主持了總結工作會議，感謝國務院港澳事務辦公室（港澳辦）和國家衞生健康委員會（衞健委）組織專家團來港實地考察，以及專家成員連日來馬不停蹄考察不同單位和設施。過程中，兩地專家和抗疫人員互動交流，增進雙方對情況管控和措施的了解。

李家超表示，專家團訪港為推進兩地逐步有序恢復通關起了十分積極和建設性的作用，為邁向有序通關的目標推進至為重要一步。隨着專家團完成四日考察，第二次內地與香港疫情防控工作對接會議將在兩天後（25日）在深圳舉行，他會率領香港特區代表參加。

訪港期間，國家衞健委大數據辦公室與創新及科技局及政府資訊科技總監辦公室的代表舉行會議，深入交流及討論「香港健康碼」系統的設計、運作及資訊保安，以及「香港健康碼」與「粵康碼」的對接準備情況。

訪港內地疫情防控專家團由國務院港澳辦和國家衞健委組織，成員包括來自國家衞健委、廣東省、深圳市及珠海市等的疫情防控專家，國務院港澳辦及中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室亦派員參與。專家團結束訪港四日之行後，已於下午啓程離港。