立法會｜13新議員要求內會下周加插政府抗疫緊急討論　李慧琼拒批

撰文：周禮希
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近日疫情發展嚴峻，多名新任立法會議員今日（11日）去信立法會內務委員會，要求緊急討論特區政府抗疫工作。不過，內會主席李慧琼在下午的會議表明，由於議員的動議沒有內會預告期前提出，不會處理有關動議，又強調立法會討論施政報告乃《基本法》下的職能。

不少新議員表示希望有平台讓他們集中討論抗疫工作，衞生事務委員會主席張宇人更指，認為由政務司司長李家超率領官員參與會議，才有機會解答跨部門工作的問題。李慧琼回應指，議員可在下周致謝動議、其他相關委員會上表達意見，但理解議員關注周六李家超參與內地專家防疫會議，故會跟進是否召開特別內委會討論。

13名新任議員今日聯署，希望李慧琼以內會主席身份，向立法會主席尋求免卻12整天的預告期（視像會議截圖）

13名新任議員今日聯署，希望李慧琼以內會主席身份，向立法會主席尋求免卻12整天的預告期，在下周三（16日）的立法會大會緊急加插議程，討論抗疫工作。李慧琼在內會上表示，按照規定，議員尋求內會同意須於內會議程定下的限期前提出，即本周二（8日）下午之前，故今日不處理有關要求。李慧琼亦強調，各位議員其實可以自行向立法會主席尋求免卻12整天預告期。

下周三辯論施政報告關乎立法會在基本法下職能

她提醒議員，根據《基本法》，立法會的職權包括聽取施政報告並進行辯論，而下周三辯論《施政報告》的議程，在1月底已經安排並獲議員同意，更已知會政府。

李慧琼表示，理解議員關心疫情，強調議員有很多不同方式表達意見。她指，議員可在《施政報告》辯論的15分鐘內發表意見，辯論中更有章節特別關於抗疫工作，而今日衞生事務委員會上，亦已有議員就政府抗疫提出意見，下周二有關「防疫抗疫基金」的特別財委會亦可提意見。

通過陳月明加入內務委員會

此外，李慧琼匯報與李家超會面時，提到他們在1月31日會面，當時李家超指，政府計劃盡快在防疫抗疫基金下推出措施，各政策局長已密鑼緊鼓，並會留意業界、議員的意見。

今日的內會，亦通過了早前一直未申請加入內務委員會的選委界議員陳月明，在無議員反對之下，加入內務委員會。

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