第五波．解讀｜港澳辦首次就香港疫情發聲傳遞三大信號

香港第五波疫情持續肆虐，內地支援香港行動漸次展開。國務院港澳辦發言人昨晚（2月10日）首次以「答記者問」的方式就香港疫情發聲，至少傳遞三大信號：首先，香港必須堅持「動態清零」的防疫政策；其次，雖然香港防疫形勢嚴峻，但依然必須遵循「一國兩制」的制度設計；其三，中央已經有所部署，但香港疫情拐點難料。



香港第五波疫情持續肆虐，過去三天平均每天都有過千宗新增確診病例。（廖雁雄攝）

首先，香港必須堅持「動態清零」的防疫政策。

港澳辦發言人在答記者問中表示，「中央政府將繼續全力支持香港特別行政區政府堅守人民至上、生命至上的理念，按照『動態清零』的目標和策略，共同做好防控新冠肺炎疫情蔓延的工作。」

過去一段時間，不同的參照系和心理預期之下，香港社會逐漸形成兩種聲音：一種認為香港應該追隨內地防疫的做法，堅持「動態清零」，這樣才能最大限度保證700萬港人的生命財產安全，而且內地的防疫政策已經被實踐證明是「管用的」，也是獲得內地民眾認可的；另一種觀點則認為，香港最終將不得不「與病毒共存」，徹底「清零」已經不切實際。

今次港澳辦再次明確「動態清零」的目標和策略，意在定紛止爭，凝聚社會共識，齊心抗議。

國務院港澳辦發言人昨晚（2月10日）首次以「答記者問」的方式就香港疫情發聲。（資料圖片）

其次，雖然香港防疫形勢嚴峻，但依然必須遵循「一國兩制」的制度設計。

港澳辦發言人在答記者問中表示，「危難時刻，祖國永遠是香港的堅強靠山。香港只要有求，祖國必定有應。香港市民的生活物資一定會得到及時、充足的保障。」此外，「我辦積極協調廣東省人民政府，統籌做好粵港疫情聯防聯控和保障跨境物資運輸工作，保障對港蔬菜、鮮活食品和其他日用必需品的供應。廣東省人民政府和深圳市人民政府急香港同胞之所急，為此作了許多特殊安排。」

「香港只要有求，祖國必定有應」——表達的意思再明確不過，那就是：在支援香港防疫的問題上，不會採取內地的模式，中央統一調度、全國一盤棋，而是必須是香港的「需求」在先，然後才有內地各方面的「回應」。過去一段時間，很多香港民眾呼籲內地趕緊出手，北京還是保持足夠的戰略定力，就像2019年「修例風波」一樣，越是到危機的時刻，越需要遵循「一國兩制」。

北京航空航天大學法學院副教授，全國港澳研究會理事田飛龍近期就此撰文表示，「一國兩制」決定了中央不可能直接接管或直接指令，而只能提供人力、物力的支持。然而，就像西方抗疫失敗不是因為人力、物力資源匱乏一樣，中央對香港的資源性支持難以改變香港抗疫的基本制度和價值觀，難以彌合「兩制」凸顯的鴻溝。

香港第五波疫情，無疑將全面系統地檢驗和考驗香港管治團隊的治理能力。（資料圖片）

其三，中央已經有所部署，但香港疫情拐點難料。

港澳辦在發言中表示，「根據中央有關決策部署，我辦近日將會同國家衛健委、國家疾控局在深圳召開第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會，與香港特別行政區政府和廣東省人民政府、深圳市人民政府有關負責人以及內地有關防疫專家一起，共同研究制定和實施支持香港防控疫情、保障對港物資供應、保持香港社會大局穩定的政策措施。」

基於香港的現實——無法進行大數據追蹤，無法進行大規模全面檢測，現有醫療資源緊缺只能同步啟動「居安抗疫」模式等，雖然中央已經有所部署，但香港疫情的拐點仍帶有很大不確定性，所以今次深圳的疫情交流會，目標為「共同研究制定和實施支持香港防控疫情、保障對港物資供應、保持香港社會大局穩定的政策措施」。

根據香港城市大學生物醫學系團隊利用數學模型所做的推算，香港第五波疫情可能會令約25萬人感染，本輪疫情2月底或3月會達高峰。雖然不知道疫情拐點何時到來，但香港第五波疫情，無疑將全面系統地檢驗和考驗香港管治團隊的治理能力，以及決定着香港能否融入國家發展大局，能否真正由亂轉治、由治及興。