預算案｜民主黨建議每人派1.5萬元現金　每大廈2萬元清潔補貼

財政預算案本月23日公布，民主黨今日（11日）召開記者會，就預算案提出36項建議，包括向市民發放1.5萬元現金、向每幢大廈提供2萬元津貼，用作購買防疫物資及進行消毒等。



民主黨主席羅健熙表示派發現金更直接、有效幫助市民渡過難關，期望政府以準確、貼地的政策抗疫，不要藥石亂投。



羅健熙認為派發現金有效幫助市民渡過難關，有助穩定市民情緒。（歐嘉樂攝）

羅健熙解釋指，派發現金有效幫助市民渡過難關，同時有助穩定市民情緒。反之，該黨認為派電子消費券未能切合市民在抗疫或生計方面的需要。

民主黨表示，認為防疫抗疫基金的一筆過1萬元失業援助金並不足夠，建議改為每月發放，為期半年，涵蓋小巴、的士司機及其他自由工作者。同時，開工不足者亦可獲發放每月5,000元，同樣為期半年。

建議增加醫療劵讓長者接種疫苗前身體檢查 分擔醫療壓力

民主黨另建議改善疫苗保障基金，加大對出現接種後異常情況市民的支援。他們亦建議派發特別醫療券，多加5,000元，若因計劃或接種疫苗所引伸的醫療需要人士則增至1萬元，目標是讓長者接種疫苗前做身體檢查，同時達到分擔公營醫療壓力之效。

另外，民主黨建議提供公屋免租1個月，綜援等發放多1個月金額，而目前公共交通費用補貼恆常計劃，可改為每月交通開支超出200元即可獲得補助。