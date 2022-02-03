財政預算案︱民建聯倡租屋、請外傭可扣稅　總扣稅額可達15萬元

《財政預算案》本月底公布，民建聯今早（3日）向政府提交建議，要求再派發最少5,000元電子消費券，並向綜援及長生津等一系列福利金「出雙糧」，助市民共渡疫下難關。民建聯立法會議員顏汶羽希望，政府津貼受防疫措施影響的餐飲、美容及健身室等行業僱主、僱員。民建聯也建議向租戶派發租金扣稅額，上限10萬元，享用期20年。



倡外傭全年工資可扣稅 租金扣稅額10萬元

打扮成財神爺的民建聯常委黎榮浩指，去年5,000元電子消費券，確實有提振經濟作用，故希望政府再次派發。他指民建聯建議電力公司向每個住宅用戶派發2,000元電費補貼，並在長者醫療券再加1,000元。

立法會議員陳學鋒表示，疫情下不少中產都難以聘請外傭，因為外傭薪金被炒高，建議提供每年55,560元外傭開支扣稅額，紓緩中產聘用外傭的經濟壓力，釋放勞動力。陳學鋒也建議向租戶提供租金扣稅額，上限10萬元，享用期20年，減少住屋壓力。

羅致光拒停工津貼 民建聯極度失望

顏汶羽表示現時疫情反覆，民建聯希望圍封大廈可每人每日獲津貼500元。他解釋，現時被居家強檢的人士沒有政府派發的病假證明書，在《僱傭條例》下並無保障。對於勞工及福利局局長羅致光近日稱，擔心立法保障被圍封的僱員、或提供停工津貼會被濫用。顏指民建聯極度失望，強調被圍封的市民無法選擇，也不認為會有人為了濫用而刻意走進封鎖區。

立法會議員梁熙則建議，政府派發6個月失業援助金，向受影響人士每月派6,000元。他又指，前線清潔人員壓力很大，為了向他們致敬，希望政府發放為期4個月，每月1,000元以上的防疫抗疫津貼，成立基金隨時再作檢視。