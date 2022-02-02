財政預算案︱工聯會議員政總「拜年」　促派萬元消費券設失業救濟

距離《財政預算案》公布餘下三周，工聯會8名立法會議員今早（2日）到政府總部請願，關注縱使失業率持續下調，但仍有14.3 萬人失業。新界西南陳穎欣重申，政府應加碼派發消費券，金額不少於一萬元、並推出上限二千元的電費補貼及寬免公屋租金兩個月。勞工界郭偉强則認為，疫情很多工友須放無薪假、開工不足甚至失業，要求設立緊急失業援助金，上限九千元，為期六個月。



工聯會要求財政司司長陳茂波派糖紓困，盡快落實惠民措施。選委界麥美娟認為政府須取消薪俸稅暫繳，以紓緩市民負擔。同屬選委界的陸頌雄，則要求盡快落實物業「空置稅」，打擊發展商囤積居奇。九龍東鄧家彪則指，遣散費和長期服務金對沖，金額過去一年已接近65億，屢創新高，取消對沖是刻不容緩。

第五波疫情下，學校停面授課程，並推行網上授課，麥美娟指很多基層家庭因經濟條件未能為子女提供適切的網上學習環境，敦促政府正視問題，加強對基層學童的支援，減輕弱勢家庭的經濟壓力。勞工界梁子穎則關注葵涌邨居民因應居家檢疫，而未能如常上班，促請政府為因疫情影響被迫停工的工友發放緊急失業援助金，並提供病假證明書及享有病假津貼。