疫情｜港府向中央提5請求包括邀請內地專家　李家超：無封城計劃

政務司司長李家超率團到深圳出席第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會，今日（12日）晚上9時見記者，交代會面成果。李家超在記者會稱：「唔考慮封城計劃。」



《香港01》早前率先報道，港府尋求在中央協助下，將每日檢測量倍增至60萬次，以及援助興建港版「火神山」醫院，集中、大量接收確診病人。



代表團包括李家超、運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始、政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強，以及衞生署、食物環境衞生署及民政事務總署等相關部門代表，今日與國務院港澳事務辦公室、國家衞健委、國家疾控局、廣東省人民政府、深圳市人民政府代表及專家，就香港當前疫情形勢交流意見，並會討論內地支持香港抗疫措施及保障內地供港物資等事宜。



2月12日李家超召開記者會，交代向中央請求協助抗疫的會議結果。（廖雁雄攝）

李家超指，國務院港澳辦黃柳權副主任主持會議，並轉達國務院副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍的關切，對醫護疾控，公務人員、紀律部隊、義工等致崇高敬意。

港府向內地請求以下項目：

1／ 派內地專家協助做病理排查

2／ 協助提升香港檢測能力

3／ 協助建設檢疫隔離設施

4／ 提供快速抗原測試套裝

5／ 提供病床、家具、口罩等抗疫物資

充份保障香港鮮活食物、蔬菜、生活必需品供應

李家超表示，中央會全面積極考慮港府提出的請求，原則上接納提出的整體方向。中央、廣東省會採措施充份保障香港的鮮活食物、蔬菜、生活必需品的供應。中央、廣東同意共同成立專班，針對性盡快解決問題。

共同成立的專班包括：流行病學專家組、檢測組、檢疫設施組、醫療物資保障組和其他物資供應組。由於有些工作在內地做後勤配合，因此同意成立專家組，考慮用不同措施時的最有效方法，亦會調動得到人手，有效用國家優勢，提升檢測能力。

本港方面，運房局局長陳帆將會負責跟進物資供應。政制局局長曾國衞將跟進專班成立、統籌協調，以及提升檢測能力等相關協調工作。保安局局長鄧炳強負責跟進人員和物資通關安排。李家超表示，已經向行政長官林鄭月娥匯報，並會統籌相關工作。

引述世衞指封城是最後手段 信現時嚴謹措施有用

李家超指，現階段沒有封城計劃，強調動態清零是保障市民生命及醫療設施運作的最有效方法。他補充指加強目前措施將有效果，相信內地協助後，香港檢測能力會有更大進步。李家超一再重申不考慮封城，指世衞亦表示封城是最後手段，並不覺得香港需要考慮封城，有信心現時一系列嚴謹措施例如禁止跨家庭聚會有作用。

對於廣東及深圳向香港供應防疫物資，李家超指對方同意提供各項物資，包括快速抗原測試套裝、協助特區建設檢疫、隔離措施等，待正式提交需求，專班會再研究如何加快推動工作。他說，香港本身今個月可提升至每日30萬次檢測量，但政府認為仍然要增加，而且愈多愈好，這樣的話人力、配套、地方等都要增加，要專班研究檢測能力的提升目標，指起碼要以倍計上升。

李家超表示，中央、廣東省會採取措施，充份保障香港的鮮活食物、蔬菜、生活必需品的供應。（廖雁雄攝）

至於內地派員規模及相關安排，李家超表示部份工作會分開內地與香港兩方面負責，亦有些工作由香港負責更好，這方面會由專班研究，要考慮甚麼工作放在內地或香港會較有優勢。

他再表示，最少會組成5個專班，有中央、廣東省和香港三方面的成員，針對五大專題深入研究、制定方案，目標是盡快推行。

李家超指，在中央廣東及深圳提供幫助後，相信控制疫情方面會大大改善，呼籲市民嚴守防疫抗疫方面的個人措施，佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離，不要去跨家庭聚會。

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