疫苗通行證｜2.24堂食、商場都要打針　教你預約、安心出行加針卡

疫苗通行證 懶人包｜新冠肺炎疫情第 5 波正式來襲！踏入 2022 年 2 月以來，香港的確診數字屢創新高，至近日更出現過千個案。政府此時再一次宣布收緊社交距離措施，同時在 2 月 24 日起全力開展「疫苗通行證」政策，屆時香港市民出入香港絕大部份地方都必須至少已接種一劑疫苗。

政府公告消息後，香港市民對打針的意向忽然上升，究竟要如何預約、打針後又要如何輸入手機當成「疫苗通行證」使用？以下就與大家分享多個注意事項。



繼早前規定市民進入所有食肆堂食前都需要以《安心出行》掃描處所張貼的二維碼方可進入，由 2 月24 日起，出入商場、髮廊等處所都需要必須至少打一針並出示針卡（資料圖片）

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新冠疫苗通行證懶人包 7 大 Q&A

根據政府截至 2 月 8 日公布的最新資料，目前香港接種了第一劑新冠疫苗的人口約為 544 萬，佔香港總人口約 80.8%，換言之在 2 月 24 日新規例實施之後，全港尚有超過 100 萬人未曾符合進入食肆堂食、出入商場的資格；另外政府「疫苗通行證」是分三階段進行，表明最後是以絕大多數人接種三針為目標，相信未來仍然會有更多市民接種疫苗。

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以下就為大家送上有關事項的多項必知資料，讓大家考慮的時侯更清楚目前政府的疫苗措施。

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由於目前疫苗接種中心之預約非常熱烈，政府提醒市民可以到參與疫苗接種計劃的私家醫生及診所預約接種科興疫苗，或參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構預約接種復必泰疫苗，兩者名單查詢網頁如下

科興疫苗：透過疫苗資助計劃參與接種計劃的私家醫生/診所名單

復必泰疫苗：參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構

如何在《安心出行》加入／出示針卡？

雖然改了名字叫「疫苗通行證」，但政府已經將針卡出示的功能整合入《安心出行》App 內，香港市民在進入不同處所時除了可以用手機掃描 QR Code 進行出行紀錄之外，手機亦會顯示針卡紀錄予有關單位方便檢查，輸入針卡的過程亦不難操作👇👇👇

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由 12 月 9 日起香港市民進入所有食肆前都必須要用到《安心出行》掃描二維碼。由於仍有不少人未有智能手機／想用一部專用手機作《安心出行》之用，政策一出，市面上又引起另一股購買手機的熱潮，早前就有人在網上分享其在國內淘寶買入的超迷你手機，引來網民討論！👉👉👉詳情請到原文閱讀