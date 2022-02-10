疫苗通行證今起D類食肆推行　薛永恒指安心出行助揪62宗陽性個案

「疫苗通行證」今日（10日）起率先在D類食肆推行，創新及科技局局長薛永恒表示，「疫苗通行證」收實名記錄效果，當處所出現感染個案，有助追蹤辦更快更精準找出密切接觸者，或可能受感染人士。

他又指，至今已有超過43萬市民接收「安心出行」的提示作檢測，當中62名市民驗出陽性，且大部份屬近期個案，認為「安心出行」提示有一定成效。



創新及科技局局長薛永恒表示，至今已有超過43萬市民通過「安心出行」的提示作檢測，當中62名市民驗出病毒陽性，且大部分屬近期個案，足證「安心出行」提示有一定成效。（創新及科技局提供）

薛永恒在網誌表示，面對疫情嚴峻，在落實擴展「疫苗通行證」計劃時，同步提供「驗證二維碼掃瞄器」程式，供處所掃針卡或「豁免證明書」二維碼，記錄到訪人士資料，可收實名記錄之效。當處所出現感染個案，有關資料可協助追蹤辦，更快更精準找出密切接觸者或可能受感染人士，及早切斷病毒社區傳播鏈。

政府亦已推出「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式新版本（即4.1.0版本），供食肆和處所負責人用作掃瞄針卡及「豁免證明書」二維碼，核實真確性。處所只要下載或更新最新版本，將裝有程式的手機安放當眼位置，啓動自動掃瞄模式功能，選擇音效提示，即可使用。程式掃瞄二維碼後，會有不同聲響提示有關人士已接種疫苗、持有「豁免證明書」或二維碼無效，方便處所負責人分辨到訪人士的「疫苗通行證」是否有效。

處所人員無法查閱儲存在程式內的個人資料

他指出，暫存在「驗證二維碼掃瞄器」程式內的資料只會儲存31天作防疫抗疫相關用途。有關資料會經加密處理，更會進行遮蓋（masked）及雜湊（hashed）處理，成為不可辨識個人身分的資料。即使處所人員亦無法查閱儲存在程式內的個人資料。

▼2.10「疫苗通行證」率先在D類食肆推行▼

