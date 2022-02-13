疫情｜工聯會促推全民強制檢測　「安心出行」實名制、設追蹤功能

政務司司長李家超昨率團與國務院港澳辦、粵、深政府等就抗疫工作開會，工聯會今日（13日）提出多項建議，包括在中央支援下增加檢測採樣、化驗人員，加快開設疫苗接種中心、盡快在「安心出行」推行實名登記及加設追蹤功能等。工聯會又建議，向多個重災區行業而開工不足或停工僱員，派發不少於1萬元現金。

工聯會8名立法會議員已向立法會內務委員會聯署，促請內會召開特別會議，邀請李家超及官員到場解釋應對疫情政策。



倡「安心出行」加入追蹤功能

工聯會議員麥美娟在網上記者會表示，目前本港採樣人員、後勤實驗室亦不足，認為一個火眼實驗室並不足夠，應加開更多。麥美娟指，待內地專家來港，提升本港防控疫情和檢測能力後，應全速進行全民強制檢測，務求在短時間內找出所有感染及潛伏個案，全面快速截斷傳播鏈。而在全民強制檢測期間，應實施3至5天更嚴格的收緊社交距離措施，除檢測和保持社會基本運作和民生供應的人員外，期間市民應盡量留在家居。

工聯會議員郭偉强表示，在「動態清零」目標下，九成接種率是一大目標，但目前香港第二針接種率只有六成五，他認為政府要加快開設疫苗接種中心，因為目前接種中心及私家診所都預約期滿，希望可加快提供疫苗接種，令疫苗通行證順利落地。他又指，未來居家抗疫人數增加，希望政府增加相關資訊及情緒支援熱線。

陸頌雄表示，應善用資訊科技抗疫，希望「安心出行」加入追蹤功能，指早前私隱專員亦稱增加功能不影響私隱問題，抗疫亦是合理原因。

勞工界議員梁子穎表示，最重要是疫下保障工人權益，提到昨日曾到葵涌邨居民派發病假證明書的申請文件，得知不少僱主無理要求僱員不上班。工聯會建議，重災區行業停工或開工不估僱員可領不少於1萬元現金；另發放失業／停工現金津貼，以原本收入一半作計算，上限9,000元，為期半年；以及提供停工津貼予因禁足令而遵行隔離及因強制檢測暫不能上班的工友，每天派發700元津貼，特別是在抗疫前線的機場員工可獲每人每月2千元，為期5個月津貼；向郵差等每日接觸大量市民的行業，提供自願檢測包。

倡政府為義工提供防疫裝備

九龍東議員鄧家彪期望政府提拱防疫裝備，協助社會的有心義工隊，一同支持有需要人士，特別是居家檢疫人士；同時，政府應反思是否已調動所有資源抗疫，例如有疫苗公司缺乏場地為市民接種，可考慮在已關閉的體育館、表演場地大規模接種疫苗、讓在家工作公務員，成為熱線支援人員。

另一工聯會議員陳穎欣關注檢測中心排隊問題，認為可參考內地智慧抗疫，設立一站式實時報數的平台。她稱，目前檢測派籌安排未如理想，應設實名制遙距取籌、多派樽予市民，以及將關愛隊廣泛應用至各檢測中心。