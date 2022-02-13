沙半山手記｜中央助港抗疫 林鄭出現疑似「被架空」迹象

常言道「民生、政治分不開」，套入當前的香港，是「抗疫、政治分不開」。第五波疫潮如海嘯來襲，特區政府高層不敢怠慢，昨日北上深圳與中央官員和內地專家召開緊急會議，商議對策，疫戰進入新階段。今次會議圍繞抗疫，但所帶出的政治含意亦相當豐富，除了洋溢着「中央關愛香港」、「祖國始終是香港的最堅實後盾」的濃厚氣味，亦不知不覺間透露出特首林鄭月娥疑似「被架空」的迹象！



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上月稱留港抗疫 今日中央助抗疫卻無參與統籌

行政長官被架空之說，並非空穴來風。大家仍然記憶猶新，上月31日的記者會上，林鄭向記者字字鏗鏘地表示，本身獲中央政府邀請參加冬奧開幕禮，但由於香港疫情問題，已「馬上拒絕」了有關邀請，她和丈夫都不會出席開幕禮。連國家當前最大盛事冬奧開幕禮也「拒絕」赴會，理應林鄭這段日子最念茲重茲、唯一埋首的「任務」就是抗疫，然而，為何竟會缺席昨日的深圳緊急會議呢？根據「帶隊」赴深圳出席會議的政務司司長李家超的說法，他已口頭通知林鄭作匯報，並會統籌相關工作。一項這麼重要的階段性抗疫工程，為何身為香港抗疫大元帥的林鄭只是獲口頭匯報，無緣統籌，反而由副手李家超來統籌呢？那她「拒絕」參加冬奧開幕禮，不是多餘嗎？這是昨日不少政圈中人心中的疑問。

▼2月12日 李家超交代內地協助香港抗疫安排▼



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3局長獲分工 獨陳肇始「零分工」

事實上，林鄭「被架空」的蛛絲馬迹不僅於止，在今場抗疫戰中與她經常形影不離的食物及衞生局局長陳肇始，亦有相同「命運」。根據李家超昨日的公布，昨日代表港府出席會議的官員，除了李家超本人，還有四位局長：運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始、政制及內地事務局局長曾國衞和保安局局長鄧炳強，各人獲分派擔起5大專班的工作，包括：

1: 運房局長陳帆負責物資供應及穩定事宜；

2: 政制及內地事務局長曾國衞負責和內地聯繫、包括成立專班的統籌，同內地協調，以及提升檢測能力相關協調工作；

3: 保安局長鄧炳強負責跟人員及物資的通關安排。

心水清者發現，4名出席會議的局長中，惟獨陳肇始未有獲分工。更弔詭的是，其中曾國衞涵蓋負責的「提升檢測能力相關協調工作」，明明就是與醫療專業相關的工作，為何不交予陳肇始負責？

▼第五波疫情爆發以來，全港各區檢測站連日出現長長的人龍。▼



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同屬林鄭愛將 聶德權、邱騰華無緣與會

無巧不成話，林鄭的另外兩名愛將，公務員事務局局長聶德權和商務及經濟發展局局長邱騰華，一個對內統籌全港接種疫苗事宜，一個負責對外推動疫苗氣泡，兩人同屬抗疫主要官員，但偏偏在今次中央助港抗疫的大事上，雙雙無份沾上半點分工，難怪惹人聯想浮篇，林鄭一系在抗疫戰中大權旁落之說不脛而走。

抗疫成敗，向來與管治者的政途息息相關。在今次全球新冠疫潮下，日本首相兼執政自民黨總裁菅義偉，因抗疫不力，民望插水，翻身無望，不得不放棄競逐連任；馬來西亞首相慕尤丁更因疫情觸發民怨，黯然辭職落台，結束短短17個月的執政，成了馬國「最短命政府」。當然，正如已故資深體育新聞主播伍晃榮的金句，「波係圓嘅」，未到最終一刻，無人敢斷言林太在這場抗疫戰中是成是敗，沙半山只是以逆向思維認為，中央今次以雷霆萬鈞之舉，全面動員內地省市及部委，協助香港抗疫，主要是替林太分憂，希望林鄭抱著「有容乃大」之胸襟，積極配合中央決策，千萬不要斤斤計較，真真正正「做好這份工」，辦好她本身擅長之工作，港府團隊同心一志，這或許是香港未來抗疫之路的成敗關鍵。

▼本港確診人數屢創新高，多間醫院急症室逼滿求診者。▼



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▼廣州市政府新聞辧日前宣布，廣東省醫療團隊已到香港。▼

