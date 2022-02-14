抗疫基金6.0︱工聯會促變「動態基金」　持續調整受惠行業及細節

政府將向立法會申請注資270億元至第六輪防疫抗疫基金，工聯會今日（14日）回應表示，新一輪基金較以前更傾向直接發給僱員個人，值得肯定，但認為只推出48項措施是在支援範圍有所遺漏，認為今次應該「動態抗疫基金」，持續對明顯未受惠的行業作調整。

工聯會建議政府進一步檢討有關派發津貼的細節，包括派發方式是否包括自由工作者、合夥人、以至受惠工種範圍可否再作放寬等。



工聯會立法會議員（左起）郭偉强、鄧家彪、梁子穎，回應最新一輪防疫抗疫基金。（梁子穎fb直播截圖）

勞工界郭偉强表示，樂見早前特首林鄭月娥指，基金將有六成用於員工身上，值得歡迎。至於使用何種方式協助則未有細節，擔心會否因為程序繁複，令即將失業人士無法領取津貼。

他又建議政府，考慮向未向體育會註冊但已領有牌照的康體教練，批出津貼，以及向服務醫管局、院校的保安同樣提供津貼。他另指，今次新增的指定場所包括理髮業，業界關心是否一定要有僱傭關係少獲津貼，因為有些理髮店以合夥、掛單等方式經營。

▼第六輪抗疫基金 即睇食肆、健身室等處所資助細節▼



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梁子穎憂回收業等非前線清潔工不受惠

同屬勞工界的梁子穎表示，有清潔行業的從業員未必是前線清潔員工，包括垃圾車、回收業等，指文件沒有詳細解釋清楚他們是否受惠。他又提到，跨境船務的從業員、進修中心導師都未被包括在資助人士之內。

梁另質疑，今次政府向旅遊業提供津貼，提到失業人士獲1萬元津貼，但其他長期失業人士只有7500元，反問金額為何有此分別。另外，長期兼職人士，不少因為所住地點疫情狀況被僱主拒絕上班，要在家自我監察，認為當局未提及有否相關支援。

鄧家彪則表示，今次抗疫基金向清潔工、保安每月派2000元，但已接獲科大清潔工求助，指自己沒有津貼。他亦質疑康文署小食亭有否減租，以至被牌照要求定期擺賣的小販生意受影響亦不能營業，會否獲得支援。