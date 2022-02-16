習近平下指示　劉兆佳談兩啟示：控疫牽連政局　倘有差池問責港府

中共總書記、國家主席習近平近日就支援香港抗疫作重要指示，並委託主管港澳事務的國務院副總理韓正，向特首林鄭月娥轉達對疫情的高度關注和對市民的親切關懷，強調港府要切實負起主體責任，做到三個「一切」和兩個「確保」，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。

習近平是次直接對香港疫情作重要指示，情況罕見，相當程度反映香港疫情狀況危急，觸發中央高度關注。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，習近平的指示於政治層面有兩大啟示，其一是闡明中央的態度，如果控疫不力特區政府需要問責；其二是透過親自表達關注，為特區擴展控疫工作提供政治上的保護，可以放手實行更多必要的強硬控疫措施。



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明示控疫牽連政局 倘有差池特區負全責

劉兆佳指出，中央關注香港防疫抗疫問題，關注點從來不止公共衞生問題及經濟影響，更重要的是如果疫情不受控，會嚴重打擊特區政府管治威信，引發社會政治動盪，一些本身因為《港區國安法》等強硬手段暫時壓下來的敵對及反對力量，會有機可乘，借控疫不力宣洩不滿，再次危害香港社會穩定，甚至一併影響國家安全。

在這背景下，習近平以中共總書記的身份作出指示，代表國家執政黨領導直接對特區控疫表示重大關切。劉兆佳相信，習近平的指示已清楚說明，防疫工作特區政府有無可推卸的主體責任，如果做得不好，中央必定向特區政府問責，具體如何「問責」他拒絕揣測，但未來港府必須拿出無比的信心和勇氣，採取各種有效手段、動員任何現時仍未用盡的資源，集中控疫：「總之支持就已給了你（特區政府），做得不好的話，你就要負責。」

劉兆佳。（資料圖片）

為嚴厲控疫掃障礙 「動態清零」非硬指令

其二，習近平的指示同時在政治上為香港政府的控疫工作給予支持，掃平了政治障礙：「中央明白到第五波疫情來勢洶洶，單靠特區本身未足以妥善應對，這不單是物資上，也是政治上的。有了中央的支持，特區政府日後要實行更嚴厲、被質疑侵犯私隱的有效措施時，就有中央在背後撐腰。香港市民也會明白到在抗疫上並不孤單，有國家作為強大後盾，祖國有成功經驗，這可以發揮穩定人心作用。」

習近平在重要指示中，未有提及近日在香港社會引起廣泛討論的「動態清零」策略。劉兆佳指，「動態清零」是一個政策原則，不是所謂的「硬指令」，中央也明白不同地方有不同狀況，不可能完全複製內地一套：「最重要是你做到，中央要求的是效果，你要用盡所有可行手段，拿出決心和病毒搏鬥。」