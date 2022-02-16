援港工作全面展開　林鄭指堅定用好中央支持：危急時發揮一國優勢

國家主席習近平罕有就支援香港抗疫作重要指示，要求港府切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。特首林鄭月娥表示，中央一直是香港最堅強後盾，定當按照習近平指示而行，會繼續帶領特區「以堅定意志用好中央支持，團結社會各界，傾盡全力抗擊疫情，作為本港當前頭等要務。」



林鄭說危急時刻，必須發揮「一國兩制」優勢，自從上周六（12日）與內地第二次專題交流會後，雙方對接工作已全面展開，範圍包括流行病學專家交流、提升核酸檢測能力、援建社區隔離及治療設施、醫療物資保障及內地供港物資供應五方面。



+ 4

習近平就援港抗疫作重要指示︰控疫壓倒一切 向林鄭表高度關注

超出特區應對能力 林鄭：自己向中央提請協助

林鄭今早（16日）透過新聞稿表示，習近平轉達了對香港疫情的高度關注和對港人的親切關懷，她代表政府及市民由衷致謝。她說第五波疫情來襲，政府不斷通過自身努力，多管齊下「圍堵」病毒，按著疫情性質不斷優化、調整措施以提升自身能力。但疫情急速發展令當前情況極為嚴峻，大大超出了特區應對能力，為此，自己向中央提交報告，提請中央能盡快協助的具體訴求。

她說為應對這波疫情，特區已總動員全力應對，不同政策局和部門不分彼此，聯同醫護人員、檢測承辦商、化驗所和負責支援污水檢測的大學團隊，以至一眾地區義工等，組成一支堅實的抗疫團隊。團隊定當上下同心，在中央領導的親切關懷和中央各部委、廣東省政府的強大支援下，全力打好這場抗疫戰，令本港市民早日恢復正常生活。