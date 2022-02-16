譚耀宗：習近平親達指示因港府鬆懈　提醒須動員一切力量

疫情失控持續在社區蔓延，國家主席習近平就支援香港抗疫作重要指示，強調港府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切力量和資源，以及採取一切必要措施，確保市民生命健康及社會大局穩定，同時指令中央各有關部門和地方全力支持和幫助港府。



全國人大常委譚耀宗形容，指示是一種動員令，認為將動員全國之力支援香港，特別來自廣東省。他指只要全社會同心，做到及早發現、做好檢測；及早隔離、切斷傳染源；及早治療，必定可以戰勝疫情。他接受傳媒訪問時進一步解釋，習近平罕有作指示，亦是因為中央認為港府面對這一波疫情有所鬆懈，提醒要動員一切力量抗疫。



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譚耀宗：港府面對第五波疫情有所鬆懈

譚耀宗說，指示是習近平對港人親切的關懷和支持，表示衷心感謝，認為特首、官員、公務員、醫療人員及市民都須全面動員。他又感謝醫療人員艱苦作戰，希望大家可以互相關懷照顧，全力以赴。他說內地是香港強大後盾，對控疫極富經驗，相信在中央的領導及關懷下，可以爭取「清零」，早日通關。

他接受傳媒訪問時，又說港府在應對變種病毒Omicron時，一開始重視程度不足，「以為無問題，我們有經驗，不幸地在輸入情況下，讓它流入了社區，造成今天的局面。我們當初可能有點鬆懈，低估了，跟住我們的應對能力亦都跟不上、滯後了。」

李慧琼。（羅君豪攝／資料圖片）

李慧琼：第一感謝國家 第二感謝前線

民建聯主席、立法會議員李慧琼說，指示是習近平送來的關心：「首先要感謝國家，感謝中央人民政府，感謝習主席，韓（正副）總理，對香港的支持。第二亦都要感謝所有長期喺前線、謹守崗位抗疫嘅醫護人員，前線工作者，你哋係我哋嘅英雄，我哋一定會繼續撐你！」

她稱現時最重要是團結一致支持政府，該黨將組織義工作後勤支援。