曾鈺成：「壓倒一切」意味特首戰可延遲　應集中抗疫勿製造雜音

中共總書記、國家主席習近平近日就支援香港抗疫作出重要指示，強調香港特區政府要切實負起主體責任，做到三個「一切」和兩個「確保」，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。

立法會前主席曾鈺成接受《香港01》訪問時分析，習近平的指示主要為鼓勵和鞭策香港的抗疫工作，而他並沒有指明香港具體應該如何做，反映他對特區政府仍然保有一定的信任，繼續讓特區負起抗疫的「主體責任」。

他提到，習近平用上「穩控疫情壓倒一切」這個相對嚴厲的字眼，如果按此邏輯推論，在疫情防控未完成之下，社會如還要分神關注特首選舉，可能和習近平的想法有所不同，個人相信推遲選舉是可行選項。



國家主席習近平近日就支援香港抗疫作出重要指示。（資料圖片/AP）

指習近平仍然信任港府 由特區擔當「主體」

曾鈺成指，習近平親自開口關注香港疫情及支持香港控疫工作，肯定對地方來說是個很大的強心針，中國政治傳統的特點一向如此，由中央最高領導直接表達支持，一定對工作更加有利，無論是特區政府還是內地支援香港的地方政府，都一定會再盡力做得更好，「有習主席的指示，大家一定更加著緊。」

對於全國港澳研究會副會長劉兆佳指，習近平此番言論同時是向特區宣示，如果控疫不力就需要問責，曾鈺成認為這種解讀也是合理，但他會從更加積極的角度看待事情：

「我會看成是中央對特區政府的信任，如果中央或者習主席認為你（港府）以往做得不對，那他就會說『唔係咁做，應該咁樣先啱』，但他沒有。習主席指示的內容，是將『主體責任』繼續交給特區政府。所以，不是說由中央或者什麼地方政府為香港制訂或決定什麼防疫政策，『主體』是特區政府，所以是由特區政府決定什麼做法，內地會全力去配合和支援，情形是這樣。」

至於為何習近平發出指示並非透過官方新華社，而是透過《文匯報》，曾鈺成指難以揣測，但認為發放的形式應不拘一格，而實際上習近平此番言論，最重要的受眾還是香港特區政府和廣大市民。

指「製造雜音」無意思 應集中精力打好抗疫仗

香港控疫策略近日引發社會討論，官媒曾發文指「動態清零」是香港抗疫最科學選擇。曾鈺成早前拍片評論，指西方國家所謂「與病毒共存」與「躺平」有別，以及長期「動態清零」的代價，受到部分建制派批評。習近平最新指示中，未提到香港要繼續堅持「動態清零」控疫策略。

曾鈺成表明，從來不是反對特區政府繼續奉行「動態清零」，或是學外國那一套「與病毒共存」，發表該番言論純粹因為近日在社會上見到不少不夠理性科學、政治立場主導的說法，也有一些對香港政策抗疫政策不太公道的評論，所以覺得需要解釋清楚「與病毒共存」背後的邏輯如何運作，說明外國一樣有社交距離措施，「共存」不代表他們什麼都不做，評論之前也需要理解清楚對方的思路。

防疫需摸索出「香港模式」

曾鈺成又解讀習近平的說法，指防疫的「主體責任」仍在特區政府身上，反映中央同樣明白到香港在「一國兩制」下有獨特的情況。「他沒有給壓力，說特區一定要走什麼路。」

「所以有些說法指『抗疫問題只有一國沒有兩制』，這也是不科學的，否定了香港的實際情況。」曾鈺成續指。他認為世界任何地方抗疫都有自己適合的模式，香港也要有自身的「香港模式」：「對，香港是中國一部分，但和其他國內城市又有不同，一國兩制就是一國兩制，我們在國家發展當中發揮獨特的角色，這是中央也經常強調的。」

他亦認為，現時香港是「打硬仗」的時候，需要七百多萬人同心協力，支持特區政府採取有效措施抗擊疫情，想辦法提高檢測能力、增加檢疫設施、防止醫療系統崩潰，不應該花時間在爭論「動態清零」和「共存」的路向，製造太多雜音，認為這沒什麼意思。「這時候不應該製造雜音，不用再吵了，當前就要將第五波疫情壓下來，相信大家都同意的。」

「壓倒一切」用字嚴厲：習主席無話特首選舉除外

曾鈺成特別注意到習近平指示中的「把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務」一句。他指「壓倒一切」這個字眼確實比較嚴厲，但以目前疫情的嚴重情況，認為總體上都符合香港實際情況。

他又認為，「壓倒一切」這個用詞包含的意思，就是其他工作都需要讓路，打趣指如果順著這個邏輯推論，「如果這個時候，要大家將注意力放在行政長官選舉，或者現任行政長官宣布競選連任，或者哪位高官辭職參選行政長官，那就和『抗疫作為壓倒一切的任務』的精神，似乎有點違背？抗疫這場仗，打得那麼『墟冚』，我們是否真的能開始行政長官選舉呢？」

曾鈺成強調，並非說特首選舉非延遲不可，這需要中央和特區政府具體衡量過得失才可作決定，現階段只能等消息，但認為當大家每日都在數有多少宗新增確診個案、重症和死亡個案時，還在討論行政長官選舉，氣氛上確實有點格格不入。「『壓倒一切』就是這個意思吧？他（習近平）也沒有說『除行政長官選舉外』，現在抗疫才是重中之重、頭等大事。」