油尖旺居家隔離大廈逾70座　民政專員視察噴灑消毒塗層

新冠疫情爆發，衞生署公佈今日（16日）多達4,285宗確診，初步確診更升至7,000宗，為疫情至今新高。



社區傳播風險升溫，舊樓情況更令人憂慮。有機構自1月起在油尖旺多處噴灑消毒塗層，油尖旺民政事務專員余健強今日到場視察情況。



第五波疫情爆發，不少確診者未能即時入院，需要留家隔離，截至2月15日，油尖旺有人居家隔離的大廈已超過70座。

油尖旺愛心慈善基金聯同九龍社團聯會油尖旺地區委員會及油尖旺社團聯會，合辦「舊樓消毒齊抗疫」活動，自1月中起為接近300棟符合申請資格的舊式大廈噴灑消毒塗層。

為隔離住戶樓層免費額外噴灑一次

團體為大廈的地下大堂、升降機等公用地方，安排服務公司噴灑塗層，以減少病毒在大廈傳播的風險。

余健強與油尖旺愛心慈善基金陳麗芳今日視察相關工作情況。陳麗芳指，不少市民擔心疫情，因此基金為區內大廈有居家隔離住戶樓層的公用地方，包括走廊牆身，免費噴灑一次消毒塗層，希望讓居民安心。