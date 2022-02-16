疫情｜理工大學71名教職員染疫　其中逾30宿生　學生憂宿舍爆發

新冠肺炎疫情擴散，香港理工大學向師生發電郵，統計截至周二（15日），共有71名師生感染，包括確診或快速測試陽性，其中逾30名為宿生，有在宿舍住宿的學生憂慮宿舍爆發。



理工大學宿舍有約40名宿生感染新冠病毒。（讀者提供）

《香港01》取得理大內部電郵，大學每日更新染疫師生情況及名單，截至周二已有71名師生感染。電郵中詳細列出感染者所屬部門，是否衛生署認可確診，還是自我快速測試陽性，是否住學校宿舍，以及最後返學日期等。

其中宿生有逾30人。有住學生宿舍的學生表示，感染新冠病毒的宿生，會被安排至另外樓層隔離，而同住的室友就要在原宿舍自我檢疫。

學生亦指，染病的同學不知等到何時才可以確診和送院，部份人不知如何取得深喉唾液樣本瓶，並送到當局確診。而同學一日三餐亦難解決，「叫同學自己叫外賣，送到宿舍樓下，學校派專人送上樓層。」

學生擔憂宿舍會大爆發，希望校方有措施協助染病的同學，盡快確診和送院。

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理大發言人指，截至周二（2月15日），理大紅磡宿舍共有30多名宿生感染新冠肺炎或其檢測呈初步陽性。校方已呈報衞生防護中心，並按有關指引安排同學在獨立房間內隔離。宿舍亦為同學提供必須物資和送遞同學自訂之食物。在等候政府安排接送離開宿舍前，宿生必須留在房內。如有身體不適，校方會安排同學送院治理。

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