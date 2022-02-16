01獨家｜港府擬強制按身份證　三次全民檢測750萬港人

面對瀕臨失控的第五波新冠疫情，《香港01》獲得可靠消息，香港將實施前所未見的全民動員計劃！港府擬與內地當地商討，爭取在下月初，替全港750萬市民逐步實施三次全民檢測，方法是按香港人身份證編號去劃分檢測日期，初步計劃是一周七日內，便檢測完750萬人，並連續檢測三周，務求在3月底徹底檢驗全港絕大多數患者送往隔離處所，避免香港走入全面封城之困境。



樣本送回深圳即日化驗

另一建制消息人士透露，建議方案是強制性，倘若市民不依時檢測且無合理解釋，或會觸犯衛生法例，老弱病等不便人士，政府正計劃派人上門採樣。由於涉及大量採樣人手及檢測設備，港府初步傾向請求內地當局派出大量採樣人士來港協助採樣，同時把每天近百萬計的樣本，即時送回深圳即日化驗，務求每日可處理逾100萬港人的檢測結果。

據悉，諸多細節仍須進一步與內地當局商議，包括內地採樣人員來港是留宿，抑或即日來港。一位接近港府消息人士透露，由於香港欠缺地方可供住宿，不排除內地採樣人員，即日來回深港兩地，不留宿香港。此外，初步方案是擬在香港設立100個檢測點，每日最少工作14小時，市民只要依時去指定地點檢測，應可做到如同處理身份證一般快的效果。

林鄭月娥。（資料圖片）

林鄭對全民強檢口風有變

事實上，特首林鄭月娥近日對全民強檢口風有變，她周二（16日）出席行政會議前指，原則上不反對更廣泛或全民強制檢測，又稱不希望社會將能力有限之下，執行的針對性工作，演繹為一定不做任何措施。

2020年政府推出「普及社區檢測計劃」，設立141間社區檢測中心作為臨時採樣中心，全期14日累計為逾178萬人檢測，發現20多個個案。不過，由於當時由內地華大基因旗下香港公司華昇診斷中心負責化驗，有反對組織即提出會令被採樣人士的DNA資料送交內地當局。

呼吸系統專科醫生梁子超當時指，唾液有病毒和人類細胞的基因，但在三萬個病毒基因裏，化驗師只抽取其中一小節，大約幾百個基因來檢測病毒；相反，人類基因組裏有超過30億基序，如要看這基因組，其中涉及的工序、成本會很高，「尤其遇上樣本細胞不夠完整，檢測人類基因是完全沒有成本效益的。如果真的要驗人類基因，抽取血液化驗比唾液容易。」

香港醫務化驗所總會會長李偉振當時亦指，政府的普及社區檢測計劃沒有可能會作人類基因檢測，因為當中涉及很多人力、物力和財力，即使現在科技發達了，但要做一個人類基因圖譜都不容易，更何況說一下子要做數百萬人。

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