救護車「爆煲」　消防處租旅遊巴載輕症患者　業界：有風險都要做

第五波疫情持續惡化，每日確診人數過千宗，社區有大量患者等候治療。據了解，消防處為分擔救護車壓力，本月起借用旅遊巴接載輕症患者往竹篙灣、亞博等治療中心。旅遊巴業界透露，約200架旅遊巴候命，估計需要400名司機。但有救護員指出，司機欠缺防疫訓練，有爆發風險。

消防處查詢表示，內部調派7輛載客車、租用約40輛旅遊巴，用作分流運送輕微患者到各個治療設施。車上會安排救護人員或先遣急救員。



政府租用不少旅遊巴接載市民到檢疫或隔離中心。（資料圖片）

旅遊巴業界慨：災難錢無人想做

汽總非專利巴士分會主任譚偉照確認，政府有向招募旅遊巴接送確診者，相關措施已經落實，近日再擴大旅遊巴數量，估計涉及200架旅遊巴。

他續稱，第五波疫情前，未曾有相關安排，有意參與的旅遊巴需持有A08牌照，即可經營「合約式出租服務」。

譚偉照表示，疫情下業界幾乎完全停擺，新一輪防疫抗疫基金只向每輛車資助3萬元，形容是「皮毛到不得了」，連小型校巴的一個月開支都未能支付。他續稱，假如一輛旅遊巴分兩更，估計有約400名司機參與接送病人，坦言：「災難錢無人想做」，認為相關工作有風險，但業界部份人士早已停擺一段時間。

消防處最近由內部調派七輛載客車，並租用約40輛旅遊巴士，分流運送輕症患者到竹篙灣等治療中心。（資料圖片）

資深救護員憂欠訓練 令司機感染

有資深救護員指出，旅遊巴負責接載同區內的患者到竹篙灣，「例如走勻成個九龍區接載患者，之後就一次過車去治療」，雖然設備不及救護車，但會有提供氧氣樽，可持續輸氧15至30分鐘，以及一些基本維生儀器，相對重症的患者就必須由救護車接院，不過，由於司機欠缺卸除保護衣訓練，擔心會令司機受到感染，令病毒擴散開去。

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消防處：車上配備自動心臟除顫器等維生器材

消防處發言人對《香港01》表示，因應疫情嚴峻，為紓緩市民對消防處提供的緊急救護服務的需求，本處最近由內部調派七輛載客車，並租用約40輛旅遊巴士，主要用作分流運送輕微患者到竹篙灣檢疫中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及北大嶼山醫院香港感染控制中心等社區治療設施。

為確保病人在運送途中得到合適的照顧，相關車輛會安排一至兩名合資格的救護人員或先遣急救員負責隨車照顧病患者，並配備自動心臟除顫器、氧氣調節器系統、膠囊面罩復甦器及口咽人工氣喉等基本維生醫療器材。

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