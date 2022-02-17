張國鈞嘲政府抗疫似國足：有好人腳但總令人失望︱政壇諸事町

立法會今日（17日）繼續召開視像會議，辯論施政報告致謝議案。由於疫情嚴峻，「走出疫境」議程成功「打尖」在昨日優先辯論，延至今日中午完成。會議第二部分討論「『一國兩制』行穩致遠」及「提升管治效能」。

現時立法會由建制派徹底主導，因此議員基本上都贊同致謝動議。不過，民建聯議員張國鈞在評論特區政府政策解說和協調統籌工作時，不免嘲笑政府明明有好的人才，但表現總是未如理想，就好比中國男子足球隊：「明明有好嘅人腳，但出到場總係令人失望！」



張國鈞讚星洲抗疫資訊發放簡明

張國鈞指，現時抗疫工作出現行政混亂、無法快速調動人手應對市民所需、隔離治療設施不足等問題，顯示政府在統籌能力方面有所不足。

張表示，政府政策解說能力相當欠缺，經常收到市民如此反映：「唔知點解，我哋政府官員個個都能言善辯，個個政務官都寫得一手好文章，奈何我哋特區政府喺解說政策方面，經常係令大家失望。」他更稱：「就好似唔知點解，同我哋中國國家足球隊一樣，我哋有好嘅人腳、好嘅資源、好嘅配套，但每一次出場嘅時候，點解會令大家失望嘅呢？」

事實上，中國男子國足成績多年未見起色，於大年初一晚的世界盃外圍賽亞洲區12強賽B組，更作客以1：3不敵榜尾越南，無緣決賽周，應驗了前國腳范志毅9年前「（國足）再下去要輸越南了！」的預言，成為全國網民嘲笑對象。

國足於大年初一不敵榜尾的越南，正式緣盡2022世界盃，表現被斥「羞家」。（Getty Images）

張國鈞講到斷線 陳克勤「愈講愈左」

張國鈞續指，以新加坡政府抗疫資訊為例，當地政府資訊發放及時、簡單易明，十分清晰。相反，香港政府資訊發放不清不楚、姍姍來遲，似未經過深思熟慮；近日連是否可舉行婚禮，在24小時內都可以給出3個不同說法，令市民無所適從。染疫市民居家隔離，但衞生署沒有給出資訊，門又不能出，又無人支援。

不過，張國鈞所處地點似乎訊號收得不太好，其發言期間多次出現接收不清的問題，在接近15分鐘發言時間完結時，訊號連接斷開，連畫面都黑掉，立法會主席梁君彥只好讓下一位輪候的議員發言。

由於是次大會首次以視像形式舉行，過程中也發生一些小意外。例如民建聯陳克勤發言時留意不到自己在畫面的位置「愈講愈左」，最終與負責手語傳譯人員的視窗重疊了兩分鐘有多，期間半邊臉被遮住，最後須由梁君彥提點，才糾正畫面上的問題。