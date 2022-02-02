越南大勝國足非一時　耕耘青訓15年排名躍升　韓國失意教練獲新生

中國足球代表隊在世界盃亞洲區外圍賽第三圈作客敗予越南，進軍卡塔爾世界盃的機會正式歸零，網民批評國足不濟，也訝異賽前遭看低一線的越南，表現更接近一支「強隊」。

越南在2006年世界排名曾跌落172名，遠較現在的香港（147）低，16年後的今天已升到98名，長期在100名左右徘徊。

沒有大灑金錢聘請球星名帥，卻有實在的長遠發展，除了15年前開始建立的青訓系統進入收成期，2017年上任國家隊主帥的韓籍主帥朴恆緒，也是表現躍進的一大助力。



韓國流行文化在東南亞盛行，但在越南，61歲的朴恆緒曝光率不比一眾年輕韓星低，常出任各大品牌代言人，畢竟他在2017年成為越南國家隊主教練後，短時間內已交出亮麗成績——2018年亞洲足協23歲以下錦標賽亞軍、同年在亞運會獲第4名；2019年在亞洲盃獲第4名，並在東南亞錦標賽奪冠。

越南在主場以3：1擊敗中國，震驚中外球迷，但一切並非偶然。（Getty Images）

事實上，朴恆緒在韓國也相當有名，他是韓國在2002年打入世界盃4強時，時任主帥希丁克的副手。不過他其後在韓國執教時屢遇挫折，2007年因與江南FC球會內部矛盾離任，2010年在全南天龍也因戰績不佳黯然下台。韓國傳媒報道指，當時他曾嘗試在中國尋找工作機會，卻未能成功，輾轉之下來到東南亞，卻令事業登上高峰。

朴恆緒（右三）在2002年韓國打入世界盃4強時，曾任當時領隊希丁克（右一）的副手。（Getty Images）

朴恆緒常現身各種廣告：

朴恆緒保有韓國主帥傳統的強勢，常大聲訓斥球員，但他以「父親式執教」聞名，包括領軍赴外地時，放棄坐商務客位，而與球員一同坐經濟艙，希望做到平起平坐；或是親手為球員按摩雙腿等，都拉近了與球員的距離。

而朴帥最廣獲認可的，是令球員發揮最好一面的能力。東南亞球員身型不及韓國球員般高大，但朴恆緒卻指出，越南球員雖然身材較矮小，卻絕不是弱點，「矮小的球員通常有更優秀的速度，越南球員的速度、力量和技術，是在日本和韓國球員身上少見的。」

相對張琳芃（右）等身材高大的中國球員，越南球員雖較矮小，但卻有優勝之處。（Getty Images）

一所足球學院開啟越南青訓系統 球技未精不可穿球靴

當然，在良帥之下更要有精兵，越南足球在2006年陷低潮，國內足球訓練欠缺系統。2007年，該國第一所正統足球學院——黃安嘉萊阿仙奴JMG足球學院（Hoang Anh Gia Lai – Arsenal JMG Academy）成立，學院是與英超名門阿仙奴及法國知名足球學院JMG Academy合作，並由越南企業Hoang Anh Gia Lai（譯：黃安嘉萊）資助。有趣的是，黃安嘉萊足球學院的創辦人阮道奇，當初亦有份遊說朴恆緒成為越南國家隊主帥，可說關係密切。

學院的其中一個特色，是學員在完美掌握「的波」技巧前，都不可穿上球靴；而且學院雖不富麗堂皇，配套卻非常齊備，有5個草皮達國際水平的足球場、室內球場、泳池、網球場、健身中心、醫療設施及住宿，同時與附近的學校合作，為學員提供教育，包括教授英語及法語。

學院採精英制，每兩年收生一次，從全國數千名報名小童中挑選10至20人「入學」，獲選者毋須付出任何費用，只需按嚴格的時間表上學及受訓，每日訓練4小時、一周訓練5天，並恆常地舉辦不同規例的友誼賽來保持學員的競爭力。大多數學員都在受訓7年後，便可加入V League（越南頂級聯賽）球會，成為職業球員。

正好是學院首批學員「畢業」之時的2015年，在V League的黃安嘉萊隊重組一隊，只留下少數舊部，並挑選足球學院的畢業生加盟，當中包括在2018年U23亞錦賽成名的「越南美斯」阮公鳳，他其後曾短暫外流到韓國仁川聯及比利時聖圖爾登。

阮公鳳成為越南近代成功青訓產品之一。（Getty Images）

雖然學院的教學質素其後漸走下坡，令阮道奇決意在2021年11月跟JMG Academy結束合作，轉手予另一集團營運，但黃安嘉萊的成功，吸引了不少私人資金紛紛成立足球學院，當中包括著名的越南足球人才推廣基金（PVF）足球學院，這所學院其後成為越南國內頂級足球學院，更獲亞洲足協評為最高等級的「三星」足球學院，是東南亞第一所獲最高評級的足球學院，多年來出產不少足球人才。

當然，從越南打入世盃外第三圈後首7戰全敗來看，他們距離日本和韓國這些亞洲頂尖足球大國，仍有一大段距離，越南球員仍屢遭批評對抗性不足等問題，但從他們場上的組織、技術，及這7場敗仗對勁旅從未輸多於兩球的韌勁，也證明越南經過十多年的耕耘、及對於合適人選提供所需支持之下，的確不斷在進步。

越南足協現任技術總監足達勇輔，曾在香港足總出任菁英發展教練多年。（越南足協）

越南在足球上所投放的資源也許不是最多，請來的人不是最「大名」，就以越南足協在2020年聘用的技術總監足達勇輔為例，他在2016至2020年間，正是在香港足總擔任菁英發展教練，不少本港年輕教練也坦言在他身上獲益良多，但最終足達仍離開。發展足球，資源不可少，但用得其所、真正「為件事好」，才是朝正確方向走的關鍵。