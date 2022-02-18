政圈風聲︱特首戰或押後　林鄭任期可延長？建制中人提另類方案

中共中共總書記、國家主席習近平就香港抗疫工作發出重要指示，明言特區政府要「把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務」，政界解讀為任何影響抗疫工作之事，全部要讓路，3月特首選舉勢將押後。至少兩名行政會議成員認為，下月全國人大會議可作出「決定」，延任現屆政府半年至一年不等，待疫情回穩才重啟選舉選舉。



倘延長現屆政府任期，意味特首林鄭月娥會「再坐一會」，繼續領軍抗疫，但有政圈中人卻認為，即使換屆亦不一定要由林鄭掌舵，可由政務司長署任特首。



葉國謙倡延長政府任期

特首選舉提名期本月20日展開，至3月5日，至今未有具份量人士宣布參選，而隨着習近平發出抗疫動員令，特首選舉押後呼聲愈來愈高。全國人大常委譚耀宗昨日表示，抗疫是本港首要工作，其他會影響控制疫情的事情都應該放開，以免分心，尤其行政長官選舉，可能有候選人會負責抗疫工作，更會造成影響，應該研究如何安排。行政會議成員葉國謙認為，可參照2020年立法會選舉延期安排，由全國人大作出決定，延任本屆政府任期半年至一年，控制疫情後再舉行選舉。他指若政府延任，由現屆問責班子繼續履職是順理成章。另一行會成員湯家驊亦認同由人大直接決定押後選舉最為穩妥，如果選舉推遲一年，壓縮下屆特首任期至4年的機會較大。

縱然特首戰押後機會高，但多名政圈中人認為本周日提名期可如常展開，只要無人取得足夠提名，按例需把提名期後42日訂為新投票日，即最快是4月17日，中間的空檔便可由人大作出「決定」，這一切全在北京掌控之中。

▼目前政圈流傳可能參選者，冼國林和胡世全已表態參選▼



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參考前年8月人大常委會就立法會任期作出的「決定」，讓第六屆立法會繼續履職不少於一年，當時全體議員自動延任（後來林鄭提請人大DQ 4名泛民），倘若人大因為疫情破天荒延任特區政府任期，理論上由現屆政府原班人馬繼續，即林鄭仍是特區一把手，直至特首選舉舉行。不過，有建制中人認為，一般人理解政府延任是整個問責團隊過渡，但其實沒先例可循，即使政府延任亦可以換帥，例如由政務司司長署任行政長官，主持抗疫工作，特別是今次習主席要求特區政府「切實負起主體責任」，言下之意控疫失敗就要問責，換人並非無理據。有梁營中人亦認同此說法，倘未來一兩月在國家支援下，香港疫情仍不受控，港府領導亦責無旁貸。

▼選舉管理委員會1月公布提名期由2月20日開始，為期14天▼



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回歸25年意義大 有人倡如常舉行

政圈對於特首選舉押後、政府延任意見不一，有人認為今年是回歸25周年的重要時刻，如果疫情受控，應盡可能在5月或之前舉行選舉，讓新一屆政府於7月1日上任。有資深建制笑言，很多人提出不同方案和建議，背後其實各有盤算，但任何人都知道，決定權是在北京手中。