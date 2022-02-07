特首選舉︱冼國林參政自比特朗普：仍未有對手　等到好悶就快瞓著

特首選舉提名期本月20日開始，商人、KOL冼國林是至今唯一明確表態參選的人。他今日（2月7日）參加香港外國記者會（FCC）活動期間發表演說，表示至今無其他競爭者表態參選，揚言「等到好悶就快瞓著」。同樣以商人身份出道，直接參選行政首長，冼國林自言經歷與美國前總統特朗普有相似之處，更指自己是一個「正面版」，比特朗普更願意聽取旁人意見。



稱多項政治主張與最終方案不謀而合

冼國林在開場白先回顧參選經歷，指有人批評其參選只是為了宣傳，反駁指自己是網上有名的KOL，有足夠知名度，不用再刻意宣傳；本身亦已累積相當財富，生活不成問題，不用再求取什麼利益。他又指，勝算如何不是其首要考慮，覺得應做的事就要做，自言過去提出很多主張，例如立法會如何拆解前年的內會風波、警方可多用《刑事罪行條例》第9、10條執法等，最終都和對方處事的方式不謀而合，相信其主張十分有用。

冼國林表示，有數十年在社會上的工作經驗，由基層做起，做過小販、司機等，但憑努力自學，重新進修，成為上市公司主席。「如果我沒發奮努力讀書，或許今天還在開的士、送外賣。」他及後強調並非冒犯任何職業，只是表示過去工作崗位上的變化。他其後自嘲英語會話不算太流暢，是「中式英文」，但也無礙溝通，又向在場的英語記者笑言：「可能我的英文，好過你們的中文！」

同樣以商人身份參選行政首長，冼國林自言和特朗普有相似之處。（資料圖片/AP）

揚言等對手現身等到「就快瞓著」

在答問環節，冼國林多次被問到現任特首林鄭月娥的政策時，都表示拒絕直接評論一個可能參選的人士，但對於有人批評自己沒有政府行政經驗，反駁指今日的香港需要改變：「如果有人認為有（政府）經驗就是特首，這我並不贊同。若是如此，找一個AO（政務官）去做就行了。」

主持人提到至今沒有其他人公開參選意向，冼國林笑言也不知道為何如此。他形容：「我就好比一名拳手站在台上，等對手出現，但等了很久都沒有，累了，快要睡著了。」曾向葉問之子葉準學習詠春拳的冼國林，被問到如何評價「師叔」李小龍，他指由於不認識李小龍本人所以無從置評，但大讚對方開創了中國武術新紀元。

最後有記者問到，如何看待有人視之為特朗普「翻版」。冼國林稱：「這很好啊，你可以說我像特朗普，但我是正面的一位。我很尊重他（特朗普），他也很有熱誠去贏得選舉。我有學習他，我同意，但我和他的風格很不同，我會接受不同的意見！」