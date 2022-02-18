譚耀宗：特首戰必延期　人大常委2.27開會　法律程序中央處理

本港第五波疫情嚴峻，國家主席習近平近日就本港抗疫作出重要指示，表明港府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。全國人大常委譚耀宗今早（18日）在電台節目上表示，習近平的重要指示是「動員令」，意味着穩控疫情是頭等大事，其他事情都要讓路，相信原定3月舉行的特首選舉一定要延期或另有安排，希望能在7月1日前處理好。



被問到押後特首選舉的法律依據，譚耀宗稱中央與特區政府會有安排，強調會按照《基本法》規定進行：「呢啲嘢（押後選舉的方式）唔緊要，法律程序無問題嘅。」



押後方式中央有安排：法律程序無問題

譚耀宗表示，本港疫情仍未到頂，仍面對很多樽頸位，即使有內地支援亦未必馬上有所扭轉，有專家指今波疫情將持續2至3個月。他認為未必須等到「清零」，只要管控到疫情，確診數字慢慢向下便可以恢復特首選舉等其事項。他說延後特首選舉，在法律及程序上都可以處理，「相信中央會支持一切有利於防控疫情的工作，所以無問題。」

至於將以甚麼方式延後選舉，以及延至何時等，譚耀宗稱中央政府與特區政府會有安排，大家不用擔心，本月27日將召開全國人大常委會會議，下月舉行全國人大會議，只要香港有需要中央便會幫忙，強調會依照《基本法》，依照規矩進行，「呢啲嘢（押後選舉的方式）唔緊要，法律程序無問題嘅。」

譚耀宗：壓縮下屆政府籌組時間無問題

根據《行政長官選舉條例》，若提名期結束時沒有候選人獲有效提名，就會將提名期結束後的第42日，或緊接該日後的星期日訂為新投票日。被問到會否透過此方法，先押後特首選舉。譚耀宗指此方法可行，特首選舉安排有彈性，如果屆時疫情問題未處理好，便可再延後特首選舉。但他又指，有心服務香港的人不少，不認為會出現不夠提名的問題。

對於有指延後特首選舉，將會壓縮下屆政府籌組時間，譚耀宗認為沒有問題，只要特首是為香港好，大家也會支持，最重要處理好安全健康、經濟與內地結合、融入國家發展大局的問題。

確診者睡帳篷不可接受 倡會展改作隔離

譚耀宗說，相對延後特首選舉的方式，本港疫情更令人擔心，認為有確診者在醫院戶外等候的情況不能接受：「未來呢幾日天氣咁凍，唔係病死，就係凍死，呢啲唔可以接受。」他建議善用灣仔會議展覽中心作隔離設施，認為政府要應善用人手，將醫護人員放在合適的地方，例如改由公務員或義工接聽熱線，撥出醫護人員照顧病人和接種疫苗等。

人大政協「兩會」下月召開，譚耀宗指，出席的港區人大代表須提前到深圳接受7天隔離，核酸檢測呈陰性才可上京，抵達北京後亦要接受閉環管理。