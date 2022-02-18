施政報告致謝︱逾20小時辯論舉手通過　李家超：控疫為壓倒性任務

立法會大會一連三日辯論《施政報告》致謝議案，歷時20小時21分鐘，最終以舉手方式通過《施政報告》致謝議案。政務司司長李家超在總結發言時說，議員在整個辯論過程中，為香港整體利益提出意見，理性辯論，沒有損害國家或香港利益的歪曲事實或抹黑，沒有破壞一國兩制的搗亂和煽動，具有建設性及以香港整體利益為依歸，充分引證了完善選舉制度及落實愛國者治港的原則後，立法會與行政機關良性互動，為推進良政善治奠下成功基礎。



李家超說，特區政府會竭盡所能提升管治效能，並盡快落實施政報告中的各項措施，當前壓倒一切的任務是盡快控制疫情。他指國家主席習近平已作出重要指示，特區政府定當按指示，傾盡全力團結各界，動員一切力量及資源，採取一切必要措施，確保香港市民的生命安全及健康，確保香港社會大局穩定，讓市民早日回復正常生活、恢復經濟活動。



李家超。（廖雁雄攝／資料圖片）

陳茂波：優先與内地通關 再恢復與海外往來

財政司司長陳茂波表示，疫情對本港經濟活動造成嚴重影響，政府實施社交距離措施，市面非常淡靜，餐飲零售業面對沉重壓力。他指，政府因應疫情實施限制措施，無可避免對本地經濟活動造成短期影響，為免打工仔及中小商戶生計進一步受挫，政府必須盡快管控疫情，因此這些限制措施也是必要。

陳茂波表示，政府已推出新一輪抗疫基金支援受影響的行業，相信社會配合抗疫工作，積極接種疫苗，必定能控制好疫情，為經濟持續復蘇創造條件。政府會在疫苗通行證的前提下，恢復部分行業的營運，亦會優先與内地及澳門通關，再逐步有序恢復與海外往來。

胡健民：以動態清零為目標

政制及內地事務局副局長胡健民則表示，政府一直推進與内地免檢疫通關，回港易及來港易計劃運作順利，至今有42萬香港居民及3.4萬非香港居民透過計劃免檢疫來港，政府會繼續做好防疫工作，以「動態清零」為目標，在疫情穩定後，爭取盡快與内地通關。

謝偉俊嘆市民唔聽政府講：民心非常重要

選委界議員謝偉俊表示，本港疫情形勢已經改變，《施政報告》部分內容過時，應要改寫。他認為目前要安撫市民，因為疫情資訊太多，構成混亂，建議當局列出指引，講明不同病徵的處理方法，讓等候入院的市民感到安心。他提出可透過電話訊息發出防疫資訊，讓市民能即時收到最新消息。

他指處理民心問題非常重要，現時很多人「唔聽政府講」，亦湧現移民潮，出現「走人、走資」的情況，移民人士有7成以上是大專學歷，擔心會影響香港專業人才供應。

梁美芬：公務員應與民同行 落區如返屋企

經民聯梁美芬說要達至良政善治，凝聚人心工程非常重要，2019年的社會事件令港人有心病，疫情正是凝聚各方力量的最佳時機，但需要政府作出統籌。她期望未來的公務員學院能令公務員「望神州、望國際」，最重要與民同行，「落區應該係好似返屋企，探屋企人咁，應該要去做。」

她稱，公務員要走到問題最前線，不應該只派往清華及北大等名校，而是應該走到山區及農村，看內地如何真正脫貧。