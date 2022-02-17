施政報告致謝案︱陳克勤不滿23條立法滯後：可惜鄧炳強想盡善盡美

立法會昨起（16日）一連三日辯論《施政報告》致謝議案，今日（17日）中午完成第一個辯論環節「走出疫境」。致謝辯論其後進入討論「一國兩制」行穩致遠及提升管治效能的環節。



民建聯陳克勤認為，雖然香港過去一年撥亂反正，但外部勢力繼續干涉香港事務、抹黑香港，又有人要求外國制裁香港官員，故需要居安思危，強調要盡快就《基本法》第23條立法，但可惜保安局局長鄧炳強有「良好願景」希望做到盡善盡美。惟他認為法例不能一等再等，強調目前《港區國安法》仍有漏洞，希望當局快馬加鞭完成立法。



黃國：公務員須有國家觀念

陳克勤認為在國安方面，優秀的紀律部隊值得香港自豪，但在管治方面，公務員系統卻有所不足，但也有廉潔奉公的優點。他提到，部分公務員欠缺主動解決問題的意識，指如果問題得到改善，可提升本港良政善治。

工聯會黃國則說，施政報告需要具體措施落實，認為當香港市民人人分享經濟發展成果，樂業安居，社會才可和諧及團結。他表示，港府須提高政治站位，樹立一國觀念，首長級公務員未有國籍限制，未有到內地掛職的安排，認為公務員有國家觀念才可做到「國家所需、香港所長」。

新民黨李梓敬。（李澤彤攝）

李梓敬：香港淨返警察會做嘢？

新民黨李梓敬建議改革公務員制度，他認為公務員工資及職位很大程度是論之排輩，造成公眾對公務員「少做少錯，唔做唔錯」印象，他之後舉例指周末金鐘一帶有不少外傭聚集，但沒有食環署執法，反問「依家我哋香港係咪淨返警察會做嘢架呢？」他稱公務員的任命及升遷都由公務員事務局負責，令相應的政策局問責官員不容易參與懲處事宜。

他認為政府在施政報告未提及檢討公務員解僱制度，亦不合理地、未有為直接升任資歷淺的公務員「開綠燈」。他之後特意讚賞沙田區民政事務專員柯家樂、以及其同事在抗疫及社區聯繫工作相當到位，但亦有公務員令他認為不敢恭維，希望透過改革公務員制度，解決他們「陽奉陰違」的問題。