施政報告致謝案｜孫東嫌北都會進展慢　鄧家彪：東九龍可對接東盟

立法會大會今日（18日）續會，辯論《施政報告》致謝議案，早上完成「經濟新動力」的辯論環節，觸及融入國家發展、北都會及土地房屋議題。



選委界議員黃元山促請政府披露公營房屋項目延誤原因，並公布未來10年的公營房屋項目進度，確保可在10年內興建33萬個單位。選委界議員孫東則促請政府加快「北部都會區」發展，學習深圳的發展速度，「大灣區發展不會等我們」。



黃元山指，目前多個公營房屋項目出現延誤，但有關訊息不透明，要求運輸及房屋局交代每一個公營房屋項目延誤原因。他說政府只願意披露未來5年的建屋量預測，即使《施政報告》提到已找到可興建33萬公營房屋的土地，外界亦無從得知每個項目的實際進度。

他稱按目前情況預測，相信「後5年」公營房屋項目延誤情況更嚴重，促請當局公開「後5年」公營房屋項目進度，讓議員和公眾得以監督進度，確保33萬個公營房屋能在2031年落成。

楊永杰倡統計劏房租金 為租管加辣作準備

九龍中議員楊永杰指出，劏房居民面對逼遷及租金昂貴的問題，早前通過的劏房租務管制只解決到逼遷的問題，但條例不設起始租金，令有劏房業主已在條例金實施加租，促請政府設立劏房租金資料庫，以便日後設立起始租金。

20年落實北都會過慢 孫東促跟上深圳步伐

孫東認為，特首林鄭月娥提出用20年時間落實「北部都會區」過慢，政府應加快進度，「大灣區發展不會等我們」，雖然香港經歷完2019年的「黑暴」及受第五波疫情嚴重困擾，正處於低谷，但相信危機過後，發展仍是香港的主旋律。特區政府在制訂「北部都會區」的政策和時間表時，「膽子可以再大點，步伐再快點」，建議可參考深圳的發展速度。

工聯會麥美娟表示，支持「北部都會區」發展，強調政府覓地建屋要多管齊下，應優先處理新發展區的棕地，做好搬遷及賠償工作，而且要基建先行，而非讓居民先搬入做「開荒牛」。

鄧家彪：北都會下東九失焦 倡對接東盟

工聯會鄧家彪說，政府一直表示重視東九龍發展，但提出新界北發展計劃後，東九龍核心商業區的定位模糊，建議政府推動「東九對接東盟」，善用郵輪碼頭與東盟國家對接，又建議在東九龍設立交流及翻譯傳譯中心和商務法律支援仲裁中心等。