施政報告辯論｜何俊賢倡無人機空投鮮活食品到港　林健鋒促派一萬

立法會大會今日（16日）起一連三日辯論《施政報告》致謝議案，首個辯論環節是「走出疫境」。政務司司長李家超開場發言時表示，在內地支援香港抗疫方面，雙方都明瞭「快」的重要性，會盡快逐步落實相關措施，隨內地援港人力及資源到位，政府有更大能力擴大檢測範圍和目標，及早阻截傳播鏈。

他強調政府上下一心，以「動態清零」為目標，希望讓市民早日回復正常生活，「全社會要認清一個唯一的敵人，就是病毒。」

民建聯漁農界議員何俊賢關注疫情影響本地食品供應，建議研究參考外地戰爭時期使用飛機空投生活用品的做法，改用無人機空投鮮活食品到港。經民聯林健鋒要求政府派發一萬元「回歸慶典消費券」，以及盡快將「港康碼」與「粵康碼」對接互認，早日通關。



104次圍封強檢15萬人 發現525宗確診

李家超指，特區政府一直堅守「外防輸入，內防擴散」的政策，以「動態清零」為目標，成功遏止前四波疫情，但變種病毒Omicron傳播力強，近期每日確診過千宗，疫情發展急促及凌厲，大大超出特區政府數方面的承受能力，包括檢測中心、隔離設施數目、對醫療系統構成壓力。

他說政府多管齊下，全力應對疫情，對外實施更嚴謹的航班熔斷機制，嚴格執行外防輸入，同時迅速收緊社交距離措施，關閉表列處所，限制堂食，是自疫情爆發兩年以來前所未有的果斷和嚴厲。

他提到，強制檢測、圍封強檢等每一項措施涉及資源，政府堅持精準針對原則，將有限的檢測資源運用得更有效。自第五波疫情起，當局進行了104次圍封強檢，檢測人數超過15萬，共發現525宗確診個案，佔檢測人數的0.34%，遠高於非針對性檢測。

李家超指，特區政府一直堅守「外防輸入，內防擴散」的政策，以「動態清零」為目標。（會議截圖）

中央援港要「快」：實施一項、執行一項

在中央支援香港抗疫方面，李家超感謝中央快速回應特區政府請求，按照行政長官指示，特區政府已成立五個工作小組，行政長官委派他統籌有關工作，包括各局長與內地部門對接、訂立工作目標及方案，會盡快落實相關工作：「內地及特區都知道『快』的重要性，三方面都會以『實施一項、執行一項、推行一項』的目標，盡快以階段性，將有關工作做到位。」

李家超稱，隨著內地援港人力及資源逐步到位，政府將有更大能力擴大檢測範圍及目標，切實做到及早發現、圍堵及隔離，阻截傳播鏈。

楊永杰倡禁離線用「安心」 張宇人促強制打針

立法會議員楊永杰表示，疫苗通行證變相令「安心出行」實名制，但目前有別有用心人士，離線使用「安心出行」，令用戶資料無法上傳資料庫，繼而無法收到潛在感染或強檢通知，建議特區政府禁止市民離線使用「安心出行」。 他建議可利用個人八達通作為出入處所的工具，方便沒有智能電話的長者。

飲食界張宇人相信政府堅定「動態清零」、市民配合，應該可以走出「疫境」。他指，飲食界剛過了最悲慘的新年，在旺季禁晚市，「同捏死我哋無咩分別」，而防疫基金5.0及6.0不足以助業界止血。他表示，除了持醫生證明不適合的人士外，應強制全民打針。

張宇人之後發言未有聚焦「走出疫境」，提到施政報告提出北部都會區受自由黨歡迎，又指政府支持自由黨早年提出加快土地改劃程序。他指自由黨一直認為香港缺乏商業用地，認為北部都會區須多建商場，讓房署下商場更多小店，推動街坊就業機會。

姚柏良倡動員旅遊界：酒店隔離、旅巴接送

旅遊界姚柏良表示，業界一直配合防疫需要，酒店業過去協助隔離檢疫。他提議政府加開疫苗接種中心，認為可找旅遊業界人手幫忙，增加酒店作隔離檢疫之用，目前已有酒店與政府討論細節。他又提到郵輪正停運「曬太陽」，認為郵輪碼頭可用作暫時的其他安排；的士專隊外，旅遊巴也可協助接送需要到醫院檢疫人士。

新民黨容海恩則指，應該強制市民使用實名制的「安心出行」，加入追蹤功能，指內地及澳門已證實健康碼成功，香港必須與內地接軌。她期望香港各界一同「撥開疫情，再見明天」。

管浩鳴自願內地就醫：「祖國母親」一定幫香港

管浩鳴提到國家主席習近平要求中央為香港抗疫，認為疫情已到達本港醫療系統不能承受的地步，他促請政府考慮向中央要求，讓自願的病人可返回內地就醫，相信只有這樣才可以令他們可以第一時間接受治療。他指可能有人認為這做法破壞「一國兩制」，但認為當香港有問題時，相信「祖國母親」一定願意幫助，堅信香港在國家支持下，社會一定能盡快戰勝疫情，經濟重回正軌。

民建聯張國鈞認為，政府要檢視政治執行有何欠缺，認為須做好統籌工作，例如早前葵涌邨封區後未提供晚飯、初步確診人士居家等候有傳播家人風險，以及疫苗中心爆滿未能增加接種中心等。他呼籲政府盡快增加接種點，指自己與一些醫生溝通過，得知他們無法申請協助注射疫苗；政府未有就小童在接種系統內選擇適合的時間間隔，導致不必要地霸佔了系統內的空間。

跨境司機接連染疫 吳傑莊倡無人機運貨

教育界議員朱國強表示，不少學校反映有教師、家長及學生染疫，但衞生防護中心的熱線難以接通，希望他們提供指引，讓學校可考慮自行關閉校舍，同時希望有宿舍的群育學校可作一定安排，讓學生不用上課。政府近期有新的疫苗外展隊，他希望降低對學校人數要求或，讓不同學校合併申請，令更多學校可以接種，推高接種率。他又指，不少家長對子女接種疫苗感憂慮，希望政府加強宣傳。

選委界吳傑莊稱，香港疫情爆發，某程度受「與病毒共存」的地區，尤其是歐美拖累。他說，中央原則上接納香港的請求，加上國家主席習近平作出重要指示，指國家是香港的靠山，無疑是向香港廣大市民打了一枝強心針。他提到，近日不少跨境司機染疫，影響到港物流，建議運用大型貨運無人機，運送緊急物資，減少交叉感染，他已聯絡好無人機公司，隨時可以提供支援。