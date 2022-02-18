發展商獻計團結抗疫　MIRROR任宣傳大使　鄭志剛：會展可作檢疫

中聯辦主任駱惠寧主持召開「萬眾一心 合力抗疫」抗疫行動視頻會議，本港多個大集團均出一分力抗疫，動用旗下力量提供資源。



多個發展商均提出利用旗下酒店、物業作隔離設施，並建議在旗下土地興建方艙醫院。各發展商又捐出數以十萬計的快速測試套裝。至於最「搶眼」的建議，莫過於盈科拓展主席李澤楷表示，已請旗下男團MIRROR擔任抗疫大使。



MIRROR擔任抗疫大使，拍片宣傳居家抗疫。（葉志明攝）

李澤鉅抱恙缺席 長實4酒店3000房間供隔離

長江實業集團主席李澤鉅抱恙未能出席，他原定在會議上發言，表示旗下4間酒店共提供超過3,000間客房，用作社區隔離設施，而旗下超級市場及個人護理用品連鎖店，亦會盡量提供足夠的食物、日常用品、抗疫物資及藥物等，以滿足市民日常生活所需。對於政府將會實行「疫苗通行證」，李澤鉅指旗下商場會播放映片，讓市民了解相關安排。

MIRROR拍片宣傳居家抗疫 盈科拓展捐10萬份食物

李澤鉅胞弟、盈科拓展主席李澤楷透露，已請旗下男團MIRROR擔任抗疫大使，拍片宣傳居家抗疫，集團並會捐贈10萬快速測試套裝和10萬份食物。另外，又會為衞生署健康熱線提供3,000條客戶服務線路支援，以及為10萬名透過DrGo遙距醫療平台問診的人士每人補貼200元視像醫療電子券。

鄭志剛：非常願意騰出會展供檢測用途

新世界發展亦推出多項措施，行政總裁鄭志剛表示，旗下九龍貝爾特酒店700間客房將用作社區隔離，另外又表示「非常願意騰出香港會議展覽中心，供政府作檢測等用途」，並會研究借出土地讓政府建立更多方艙醫院。

「抗疫的士」今日上路，新世界旗下富通保險向500名司機提供免費抗疫保險，而有線電視、旗下住宅商場亦會24小時播放防疫消息。至於市民關注的自我測試，新世界表示下周起會透過6間非牟利機構，向市民派發20萬套快速測試套裝。

郭炳聯：旗下物業安排接種地點 信和心意包撐醫護

各界關注疫苗注射進度，新鴻基集團主席兼董事總經理郭炳聯表示，除了旗下兩間酒店可提供1,000間客房用作社區隔離，旗下商場、住宅、工廈和寫字樓亦會安排用作接種地點。

信和集團主席黃志祥則表示，集團提供700間酒店房間作隔離用途，而集團與黃廷方慈善基金會捐出28萬套快速測試套裝。至於醫護人員連日照顧病患，信和集團日前已送上5,000個心意包，感謝他們的專業精神。

至於黃志祥出任主席的大灣區共同家園青年公益基金，會捐出600萬元支持今日起投入服務的「抗疫的士」車隊。

恒基李家傑

恒地：200萬平方呎土地 有需要可用於建方艙醫院

恒基地產除了捐出1,300萬元支持抗疫工作，聯席主席李家傑亦表示，集團在林村、林錦公路有200萬平方呎土地，如有需要可用於興建方艙醫院。疫情下經濟受壓，影響市民收入，李家傑表示正研究為商場租戶提供協助，旗下便利店會提供九折優惠。