公院急症爆煲︱林哲玄倡染疫長者留院舍　醫管局派外展隊到診

第五波疫情失控，單日確診數字屢創新高，多間公立醫院爆煲，等候入院病人因床位不足而露宿急症室門外。立法會今日（18日）繼續辯論施政報告致謝議案，醫療衞生界議員林哲玄認為，爆發疫情的安老院舍不應該送走確診長者，相反應留在院舍治療，他相信大部分醫療程序已可在院舍內完成，建議由醫管局派外展隊到診。



林哲玄說，政府即將增設一系列社區隔離設施，不認同交由私人機構負責，認應應該由衞生署統籌，他願意協助尋找私家醫生及護士支援。



林哲玄表示，政府將增設多個社區隔離設施，但表明將由私營機構營運。他認為相關做法不可取，市民難以接受隔離設施並非由衞生署負責，他建議衞生署派人統籌社區隔離設施事務，他會尋找私家醫生和護士支援。

林哲玄倡推醫療券：供確診者求診中西醫

他指一旦安老院舍出現爆發，任何香港醫院急症室也會「頂唔住」，安排長者在急症室外風吹雨打最危險，促請醫管局派外展隊到院舍照顧老人家，在院舍為確診長者推行治療和分發藥物。他相信除了照X光無法在院舍內進行外，大部分醫療程序也能在院舍內完成。

林哲玄擔心目前接送確診者到指定診所的專屬的士司機訓練不足，呼籲當局為他們提供更清晰指引，保障自身安全。他說，中醫角色在疫情中較少，建議推出新冠醫療券，供確診人士使用，可用作看中醫或西醫。

陳曼琪：香港只能依靠國家抗疫

選委界議員陳曼琪感謝國家主席習近平就抗疫作出重要指示，代表國家將傾全國之力幫助香港，強調香港只能依靠國家抗疫，亦只能夠跟隨國家抗疫政策，絕對不能夠「與病毒共存」。她說香港要保持長期繁榮穩定，必須跟隨國策，一方有難，八方支援，相信香港在中央全力協助下，必定能夠走出疫境。

自由黨批發及零售界議員邵家輝指，目前業界對取消強積金對沖安排認識有限，亦憂慮會出現員工「博炒」的情況，呼籲政府延遲取消強積金對沖，集中處理疫情。