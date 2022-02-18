駱惠寧公布16項措施：行動最迫切　大孖沙出地、中資援建抗疫設施

中聯辦主任駱惠寧主持召開「香港社會同心抗疫」行動會議，會上有各界代表發言，合力推出一系列措施支援特區政府抗疫工作。駱惠寧表示，抗疫「最寶貴的是信心，最重要的是團結，最迫切的是行動。」他說，中聯辦將按照中央統一部署，全力支持港府擔當好疫情防控的主體責任，協助中央部門和地方做好援港工作，凝聚愛國愛港陣營的強大力量。



駱惠寧稱目前集香港各界之力，已經落實及正在推進的舉措共16項，包括由今晚開通由從廣東番禺到油麻地的水路運輸新航線，運送蔬菜和物資抵港。中資企業還會助力提升核酸檢測能力；援建隔離及治療設施，日內將會開工，而香港工商界則會捐借土地及設施。



1、中資企業保障防疫和生活物資供應，開拓從廣東到香港的水路運輸新航線。



2、中資企業保障香港供水、供油、供氣安全。



3、中資企業助力提升特區核酸檢測能力。



4、香港本地商家和中資企業騰出酒店做隔離場所，在部分商場、寫字樓提供疫苗接種點。



5、香港工商界捐借土地建造隔離及醫療設施。



6、中資企業援建隔離及治療設施，近日將舉行開工儀式。



7、社會各界捐贈抗疫資金及物資，包括為醫院外候診病人提供取暖設備。



8、香港本地商家和中資企業開展利民活動，推出食品、日用品折扣及不漲價等保證。



9、香港本地商家鼓勵員工居家抗疫、網上辦公。



10、中資企業繼續推出金融紓困措施。



11、全港社區抗疫連線組建「十八區抗疫愛心隊」，開展一系列服務。



12、香港演藝界開展抗疫聯合行動，創作傳唱「你我同心、香港一定贏」主題曲。



13、香港本地商家和中資企業利用戶外熒幕、巴士車身等展示抗疫口號，營造氛圍。



14、開展支持前線醫護人員行動，百萬網絡接力聯署，內地電商平台專項支持。



15、組建青年抗疫愛心車隊，召集100部出租車和私家車接送醫護人員、轉運抗疫物資等。



16、香港再出發大聯盟為清潔人員提供防疫用品。



駱惠寧感激醫護守護市民健康

駱惠寧指，國家主席習近平對香港抗疫作出重要指示，充份體現中央對香港同胞的深切關懷、對香港疫情的科學把握、對香港防疫抗疫的強力支持，為香港社會同心抗疫、共克時艱指明方向。

駱惠寧表示，香港各界響應號召，正謀劃推出一系列舉措。林鄭及特區已表明會擔起主體責任，全力推進抗疫工作。他感激醫護人員在抗疫一線不辭勞苦，守護市民健康安全，愛國社團政黨及駐港中資機構也各盡所能，傾力為抗疫提供資源服務。駱惠寧表示，抗疫「最寶貴的是信心，最重要的是團結，最迫切的是行動。」

駱惠寧希望各界協力採取同心抗疫的實際行動，亦相信各方一諾千金、篤行不怠，定能為抗疫勝利提供強大的物質支持和精神激勵。他説行動是最好的宣言，「非常之時要有非常之策」，寄語全社會守望相助、同舟共濟，打贏抗疫阻擊戰。

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多個地產商捐快速測試套裝 旗下酒店轉隔離中心

不少本港政商界都出席會議，惟長江實業表示，集團主席李澤鉅近期出現咳嗽症狀，聲音沙啞，已接受新冠病毒測試，現正等待檢測結果，未能出席視頻會議。李澤鉅胞弟李澤楷會以電訊界身份出席會議。

盈科拓展李澤楷透露，已請旗下男團MIRROR擔任抗疫大使，拍片宣傳居家抗疫，並會捐贈10萬快速測試套裝和10萬份食物。另外，又會為衞生署健康熱線提供3,000條客戶服務線路支援，以及為10萬名透過DrGo遙距醫療平台問診的人士每人補貼200元視像醫療電子券。

信和集團主席黃志祥表示，集團與黃廷方慈善基金會捐出28萬套快速測試套裝，集團亦提供700間酒店房間作隔離用途。新鴻基集團主席郭炳聯表示，集團可提供超過1,000間酒店房間作隔離地點，而旗下商場、工廈、寫字樓亦可作為接種站。

▼2.18 抗疫的士首日運作 ▼



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鄭志剛：會展可作檢疫用途 下周派20萬套檢測包

恒基地產聯席主席李家傑表示，會捐出1,300萬元支持抗疫工作，集團在林村、林錦公路有200萬平方呎土地，如有需要可用於興建方艙醫院。

新世界發展行政總裁鄭志剛則表示，旗下九龍貝爾特酒店700間客房作社區隔離，灣仔會展亦可作檢疫用途，並會研究借出土地讓政府建立更多方艙醫院。而新世界下周起會透過6間非牟利機構，向市民派發20萬套快速測試套裝。

華潤集團董事長王祥明，則總結了近期保障香港鮮活食品及物資供應的措施。而「抗疫的士」今日上路，新世界旗下富通保險向500名司機提供免費抗疫保險，而有線電視、旗下住宅商場亦會24小時播放防疫消息。

▼2月17日晚上明愛醫院外情況▼



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政務司司長李家超表示，衷心感謝習近平主席就香港特區抗疫工作作出重要指示，特區政府定當按指示，切實負起主體責任，傾盡全力，堅定意志，以「動態清零」為目標，做到習主席要求的三個「一切」和兩個「確保」。他表示，內地專家團隊和兩部核酸檢測車昨日已抵港，又指抗疫需要全民參與，齊心合力為社會作出貢獻，各界積極主動的反應值得肯定，感謝中聯辦發動了大量中資企業、同鄉社團和地區力量，聯手抗疫。

眾人發言後，駱惠寧表示綜合各界發言，可見有十多項協助香港抗疫措施，包括從水路保障香港食品物資供應，本地商家亦安排酒店作隔離等，必定為抗疫提供強大的實力支持，中聯辦亦會全力支持特區政府擔當好抗疫工作的主體責任。又表示，相信大家一諾千金，強調「行動是最佳的語言」。