羅致光倡外傭休息日可「以薪買假」　原來有些假期不可以？

勞工及福利局局長羅致光表示，外傭假日聚集或違反限聚令及引起病毒傳播，稱現時法例容許僱主於休息日以薪代假，呼籲外傭留家休息。



立法會去年曾就以薪代假有一輪爭論，原來根據《僱傭條例》，不同假期有不同做法，僱主可於一般休息日付薪買假，但必須讓僱員放法定假期，不得以款項代替。



勞福局局長羅致光 (資料圖片)

羅致光在電台節目表示，外傭休息日可以薪代假，即「買假」，呼籲僱主勸喻外傭留家休息，避免聚集。他強調，若有人眾籌協助外傭繳交違反限聚令的罰款，可能被視為間接鼓勵違規。當局上周已向外傭發出17張違反限聚令告票。

僱主與外傭到底能不能協議「買假」，社會時有爭論，去年中的立法會《2021年僱傭（修訂）條例草案》委員會上，就曾有議員爭論「買假」問題。時任立法會議員、工聯會黃國健發言時稱，外傭僱主可以「以薪買假」，被時任委員會主席的民建聯黃定光斥做法「違規違法」，稱法定有薪假期是不能「買假」。

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每年13天法定假期不能以薪買假

事實上，休息日與法定假期可作不同安排。根據《僱傭條例》，休息日指僱主指定假期，連續合約僱員每7日有不少於1個休息日，如外傭多於周日放假。法例列明，僱主可就休息日「買假」，即讓僱員於一般休息日工作，並以薪金補償，但必須經僱員同意，不能強迫。

而13天的法定假期，如農曆新年、清明節、中秋節翌日等，則不可作此安排，即使僱員同意，僱主也不能「買法定假」，必須讓僱員放法定假期，雖可安排「補假」，但不得以款項代替。

鄧家彪認為買假有效 江玉歡倡領事館呼籲留家休息

工聯會鄧家彪表示，「買休息日假」可強制外傭留家，對抗疫有幫助，但可能加重僱主的財政負擔，因此建議當局為僱主提供補助及資助。他亦明白外傭亦須休息，故強調「買假」必須為僱員自願，不能強迫。他認為，「買假」比起光呼籲更為有效，一來讓外傭「名正言順」留家抗疫，二來外傭可隨時提供抗疫支援。

選委會議員江玉環則認為各界呼籲已足夠，指外傭連日工作疲倦，會想休息，認為這不是金錢問題。她指，外傭亦有人權，亦須休息，希望領事館或外傭組織一同作出呼籲，僱主亦要大力鼓勵外傭這兩星期留家休息。她指出，新加坡亦曾作類似呼籲，認為呼籲有效，不需要立法強制。