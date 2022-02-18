立法會大樓及中信3人初確　染疫者負責活動室樓層清潔

立法會兩名外判清潔工初步確診，他們負責大樓二樓女廁及五樓樓層的清潔工作，最後上班日期為本月16日。清潔公司已經安排曾與該兩名清潔工有接觸的其他清潔工進行核酸檢測，須取得陰性結果後才會安排他們返回大樓工作。



秘書處已安排今日（18日）中午，消毒初確者到過的地方，包括先暫時圍封並消毒五樓全層，稍後也會消毒公眾入口，以及一樓和二樓的電梯大堂及洗手間。



部分樓層用作立法會議員辦事處的中信大廈，管理處亦有一名職員初步確診，該人最後於前日（16日）上班。立法會秘書處於今早接獲中信通知，已即時向議員發電郵，呼籲議員及職員時刻戴好口罩，保持衞生及避免聚集。



立法會在家工作安排延至下月4日

秘書處指，中信大廈已加強衞生防禦措施，包括已安排清潔承辦商對公眾地方及設施進行消毒。秘書處昨日亦公布，獲行管會同意將繼續特別上班安排，除負責維持必要運作和緊急服務的人員須返回辦公室工作，其他職員留家工作。公共申訴辦事處繼續暫停櫃枱服務，圖書館及檔案館亦暫停館內服務，有關安排延至下月4日前再作檢視。

立法會所有會議繼續以遙距方式舉行，直至政府特別上班安排結束為止。立法會的餐廳亦改以D類模式營運，即須跟隨「疫苗通行證」安排，所有堂食顧客必須使用「安心出行」及接種至少一劑疫苗。