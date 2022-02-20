疫情︱李家超：有國家作後盾抗疫戰必勝　港府已進入全面作戰狀態

政務司司長李家超今日（20日）發表網誌，指特區政府已進入全面作戰狀態應對第五波疫情，衷心感謝中央高度重視香港特區的協助請求，支持香港抗疫，又言只要港人團結一致，不分化，不內耗，有國家作後盾，抗疫戰必勝。



衷心感謝中央重視特區請求

李家超引述中共總書記習近平的重要指示，表示香港當前以穩控疫情為壓倒一切的任務，動員一切可動員的力量和資源，採取一切必要的措施，以確保市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定，做到三個「一切」和兩個「確保」的要求。

他衷心感謝中央高度重視香港特區的協助請求，自從2月12日在深圳舉行疫情專題交流會後，支援香港的人員和力量不斷在短時間內到達或開展，包括在會後的第五天，內地的流行病學專家到臨香港提供協助，首批兩部流動檢測車亦同時到港，昨天4名治療重症的專家及百多名協助檢測的採樣員亦已到港。援助香港建設隔離及治療設施的工程亦於昨天動土，將於竹篙灣及啟德興建約10,000個單位。中國建築國際集團被委託承建，行政長官和中聯辦副主任出席動土禮。

李家超又指，廣東省及深圳市政府在保障香港的鮮活食物、蔬菜及日常必需品作出多方面的協調，與特區政府保持緊密聯繫，尤其是鮮活食物及蔬菜供應，並已展開了水路由番禺直接運送鮮活食物到油麻地公眾貨物裝卸區，及由深圳鹽田港運送蔬菜到葵涌貨櫃碼頭，以補足陸路貨運。「兩地政府正商討其他緊急應變方案，包括開放蓮塘/香園圍陸路口岸作為額外臨時緊急鮮活食品口岸，增加鮮活食品提貨途徑等。」

▼2.19 竹篙灣新隔離設施動工▼



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細分內地「專班」與港「工作小組」稱呼

李家超交代5個與內地交接工作小組的工作進度，指港澳辦副主任黃柳權和他於2月18日舉行了第二次視像會議，出席的包括內地的專班負責人和香港的5個工作小組的負責局長。會上雙方深入討論各支援方案和細節，包括建設更多設施，增加香港的檢測能力和治療能力等，「雙方的跟進工作馬不停蹄，密鑼緊鼓，鬥志高昂。」

須注意的是，網誌今次明確區分兩地對接小組的稱呼，以「專班」稱呼內地的小組，以「工作小組」稱呼本港的小組，清楚區分兩地的用語。

李家超指，特區政府已在多方面全力增加隔離設施，包括推行社區隔離設施酒店計劃、徵用新落成的公共屋邨樓宇、將竹篙灣檢疫中心改為社區隔離設施、改裝一些室內體育中心等，一共將可提供約兩萬多個單位。

▼2月19日 第二批內地專家抵港▼



李家超表示，感謝大家一呼百應，社會各界、企業、同鄉社團和地區力量都紛紛加入抗疫工作，作出貢獻，包括組織義工隊支援基層、捐贈物資、提供酒店隔離設施、籌備專屬的士專隊、借出地方作疫苗接種等。「值得肯定的是，社會上有不少抗疫的無名英雄挺身而出，我感受到團結作戰的同心同向和巨大力量。」

他最後總結，有了中央的強力支援，香港在檢測、隔離和治療方面的能力肯定大大提升，足以讓特區政府執行更有力和更全面的管控疫情方案，能做到「早發現、早隔離、早治療」，有能力打贏Omicron的傳播速度，扭轉個案的上升形勢，把趨勢逆轉向下，最後達致清零。「香港現時唯一的敵人是病毒，只要我們團結一致，不分化，不內耗，有國家作後盾，我們定必能打贏疫戰。」