全民檢測？李家超指後勤倘設內地　有條件執行更大規模檢測

立法會昨起（16日）一連三日辯論《施政報告》致謝議案，因應疫情第一辯論環節改為「走出疫境」，直至今日（17日）中午才完成辯論。多名議員提及國家主席習近平對本港抗疫作出的指示，紛紛響應「控疫壓倒一切」，向港府提出控疫建議。



選委界陳曼琪建議政府調動在家工作公務員支援熱線，取消戶外活動免戴口罩做法，並以18區為單位作階段性圍封強檢。民建聯則建議政府在非政府組織渡假村、體育館、球場都臨時增建檢疫設施，並動用私營醫院及醫護力量協助抗疫。



李家超。（會議截圖）

李家超：內地病學專家短期內來港

【11:57】政務司司長李家超表示，對抗疫政府一向不遺餘力，並且不時檢視防疫措施，切合國家主席習近平將抗疫作為壓倒一切任務的要求。他指，由於疫情爆發速度驚人，個別工作速度或有達不到要求的地方，在此感謝中央的全力協助，令香港有條件走在疫情之前，他會統籌5個對接小組，以「迅速」應對為目標。

有些工作可以在短期內進行，例如穩定食物供應；二是內地病學專家來港協助，相信短期內內地專家可以成行，進行病理排查和分析工作；三是快速檢測包付運，商務及經濟發展局局長會按風險，派發給不同組別的市民。

其他小組工作須籌備和計劃，需要一點時間，例如大幅提升香港檢測能力，政制局局長正籌備相關工作。如果有些工作，可以在內地後勤配合，政府就有條件執行更大規模的檢測工作。

邱騰華。（會議截圖）

聶德權：短期內增加疫苗接種中心

【11:47】商務及經濟發展局局長邱騰華指，感謝立法會議員對政府防疫工作的支持，以及較早前通過防疫抗疫基金撥款。他指，防疫工作和提振經濟的工作是二位一體，政府同樣重視；港台電視第32台亦已變成抗疫資訊台，為市民提供有用資訊。

公務員事務局局長聶德權則表示，會繼續在短期內增加疫苗接種中心。他指會繼續在3個重點組別推動接種疫苗，包括在安老院舍及社區內的長者，政府會動員私家診所及團體，為長者提供外展疫苗服務。幼童方面，會和教育局及教育界，推出便利措施，讓學童以團體形式到中心接種疫苗，或者以外展形式為學生打針。政府亦會推動已打兩針人士，滿6個月後盡快接種第3劑。他指，對於不遵從疫苗通行證的公務員，會從嚴處理。

陳帆。（會議截圖）

為保物資穩定 政府已探討水路等應急方案

【11:30】運輸及房屋局局長陳帆表示，感謝保安、清潔及跨境工友等幫忙，又得中央大力支持，港府加強各項防疫措施。他指「內地供港物資供應小組」已召開跨部門會議，確保供應穩定，也探討了應急方案如水路運輸等。

訊息發放方面，漁護署每日發布內地供港食物情況，現時蔬菜價格已有回落；跨境運輸方面，內地已積極回應，昨日上午起將剔除豁免司機的範圍收窄，令跨境司機不易被停業；活躍的香港跨境司機有約8千名，當中逾8成已經接種3劑疫苗，了解到內地嚴格規範，政府已向他們派快速測試套裝，讓他們進入內地前使用，加強聯防聯控，保障內地福祉。

陳帆提到，在圍封強檢方面，超過6.3萬名居民受影響，當中葵涌邨曾圍封強檢7日，提到政府多個部門派員參與不同工作，3萬多人次接受了檢測。他強調政府必須截斷傳播鏈。他又指政府已徵用3千多個公屋單位作暫時隔離，已在公布當日發短信予準租戶，盡量將影響減到最低。

他重提局方設立專屬的士車隊，明早開始提供服務，已有數百司機參與，求診人士可經專屬平台預約。車隊司機將配戴防疫裝備，每日全面消毒車廂，服務前作快速檢測，陰性才可服務。

陳肇始指，自己負責流行病學專家小組，與內地專家一同處理工作，食衞局會用好中央支援，提升各方面能力。（會議截圖）

陳肇始：患者必定獲安排 將安排遙距醫療

【11:15】食物及衞生局局長陳肇始表示，政府一直有調整隔離等策略，正如特首林鄭所言，政府會負起主體責任，抗撃疫情，她會負責流行病學專家小組，與內地專家一同處理工作，食衞局會用好中央支援，提升各方面能力。

檢測工作方面，她指政府正全面提升檢測能力，79個常設檢測站，40-60個流動採樣站，每日可一共作20萬次檢酸檢測。在增加兩個火眼實驗室後，檢測量增至每日不少於30萬人次。她又指每晚圍封強檢，3個追蹤辦公室已加強了追蹤能力，找出超過3.1萬個須追蹤人士，會繼續加強能力。

至於等候安排入院的市民，檢測結果呈陽性的患者會獲得一定安排，醫管局已設立熱線，啟動7間指定診所應付有關人士的需要，日後將安排遙距醫療工作。她又提到，18區中醫診所一直支持抗疫措施，住院病人中醫治療獲正面評價，發揮中醫藥及中西合作治療是抗疫的優勢。

陳肇始又感謝中央及不同省市在抗疫工作的支援，又對醫護等前線人員及義工表達謝意，提到有醫護學生為老人院院友接種疫苗，以及感謝全港市民配合防疫抗疫措施。她提到，早前中央來港視察時有支持香港的措施，認同與內地策略一致。但第五波疫情大大超出港府應對能力，日後將上下一心，在中央關懷、內地各部門支持下打好疫戰。

張欣宇倡提早放暑假 疫後即可復課

【11:00】選委界張欣宇表示，目前疫情擴散下，數十萬長者及兒童只能單靠免疫力，指他們一旦染疫會有後遺症，目前最重要是截斷傳播。他提到小童現時無法上課，有小童向他提議讓學童提早放暑假，獲不少家長認同。他質疑如果目前安排持續，今個學年將有一半時間在家，故認為非常時期下，政府應認真審視此建議。

陳恒鑌指習近平排除雜音：只能「動態清零」

【10:30】民建聯陳恒鑌表示，第五波疫情下，不可「躺平」共存。他提到，習近平號召國家支持突顯「一國兩制」優勢，排除雜音，「動態清零」是唯一選擇，希望大家放下成見，守望相助。陳恒鑌又指，香港電台可設一至兩個頻道作為專用資訊發放渠道，提供最新各區檢測情況及醫院情況等，亦可找專家講解如何預防，強調資訊對市民非常重要。他認同政府現在使用港台發放資訊，但認為訊息內容不夠容易吸收。

林順潮倡修「口罩令」要求更貼面

【10:20】本身是眼科醫生的林順潮建議政府就「口罩令」修例，將口罩定義為高效能的貼面口罩，最理想是N95口罩、KF95口罩，或者以兩個口罩增加貼面程度等。他提到，內地每有爆發便集全國能力一同大增某地檢測量，亦可以混合檢測，如香港得內地支援，可以一日作400萬次檢測，兩天即可完成全民檢測，屆時毋須再作病毒追蹤，只需要有大量隔離及醫療空間。他強調，本港現在只有全面檢測，強調這是內地動態清零的舉措，香港得國家給予的支持，認為必定可以扭轉乾坤。

田北辰：港府「補時階段」失守

【10:10】田北辰以球賽比喻疫情，指政府之前兩年的抗疫表現良好，現時有如「補時階段守門員脫手都係輸，之前打得幾好都無用」，幸得習近平作出重要指示。他認同政府將強檢酒店全部轉為隔離酒店，提到156萬人一針未打，目前最重要草木皆兵，到院舍及社區接種，「打針、打針、打針、打針、打針」，重要的事講五次，他相信內地部門會盡快為香港興建方艙醫院，增加床位供應。他又提到得知美國有新藥有效應付重症，希望港府順利入貨。

邵家輝讚政府抗疫往績：穩大局首要商界

【10:05】自由黨邵家輝表示，今次疫戰所未見，認為香港在之前第四波疫情「比上不足、比下有餘」，推出了不少措施，令社會快速復元，相信當時不少市民都讚賞政府。他認為今次疫情是因為低估了Omicron傳播力及新年團拜，認為港府已重整旗鼓，市民不用太擔心，已接種疫苗的市民一般不用擔心重症，但一定要將染有病毒的人士隔離。他又表示，要穩住香港社會大局，一定要穩住商界，建議政府盡快推第七輪防疫抗疫基金，再推保就業計劃，再延長還息不還款方案。

【09:50】地產及建造界龍漢標表示，香港打「疫戰」本身的條件不錯，有盡責醫護團隊、有自律的市民，呼籲市民接種，認為香港短版在於統籌能力不足，認為政府只要按習近平的指示，令市民見到出路，香港一定可以打贏疫症。

何君堯教政府何謂「動態清零」

【09:40】何君堯提到習近平表示港府要盡一切資源確保市民生命不受損，提到立法會以往已要求港府向內地學習，指今年一月疫情爆發，已變成國家安全及國防問題，需要國家主導。

何君堯特別提到，國家的目標為「動態清零」，指特區領導人應該對此清晰。他解釋，「動態清零」有三個要點，包括傳染源頭、管理密切接觸者、有效救治，重點是「人命關天」。他稱，新的抗疫小組由國家與港府共同抗疫，他深感高興，期盼全民檢測、果斷禁足令、直接引用粵康碼、參考內地機組人員返程後措施立即收緊等十項建議。

民建聯倡渡假村、體育館增建檢疫設施

【09:30】民建聯主席李慧琼表示，現時醫療系統已經超負荷，情況嚴峻，認為目前最重要是上下一心，在中央支持下戰勝疫症。她提到民建聯向特首3次提案，包括建議加強檢測能力，增加檢測站及派籌等。她建議加強抗疫設施，照顧長者及兒童的疫苗接種需要，認同特首嘗試解決檢疫設施不足，呼籲政府繼續工作。

民建聯又對施政報告提出整體評價，認為今次有很多不同，特首任內最後一份報告，有願景，在多個範疇有建議讓下屆政府考慮，總體歡迎報告。