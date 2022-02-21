沙半山手記｜習近平「控疫令」前夕　林鄭被召赴深圳見中央官員

香港大爆疫，正當官民上下為瘟禍眉頭深鎖之際，北京已全盤部署出手，上周三（16日）兩大機關報《大公報》和《文匯報》頭版報道，國家主席習近平就援港抗疫作出重要指示，傳遞「抗疫壓倒一切」的最高行動方針。自此香港局面全速轉向，全城「大孖沙」、建制社團投身治疫工程，方艙、檢測「國家隊」、供港鮮活食品水路通道等火速上馬，港府更宣布特首選舉「讓路」押後至5月初⋯⋯



沙半山還從至少兩個消息渠道得悉，就在習近平「抗疫令」出台前夕，即上周二（15日），特首林鄭月娥被召赴深圳，與中央官員見面。知情人士指，會議「氣氛凝重、嚴肅」。對需要思索連任問題的林鄭來說，這應非好兆頭。



建制派收「三不」指令 「估領袖」遊戲料持續多一月

特首「跑馬仔」波譎雲詭，真命天子至今未浮面。上月底，政府首次宣布推遲特首選舉提名期的那個星期，建制派人士收到有關方面對特首選戰的「三不」指令：不可公開評論選情、不可公開表態支持任何潛在候選人、不可私下答允給予支持票或站台。

本來大家以為該「三不」指令只是短暫措施，今月底（原定2月20日開始提名）便可解禁，矚目選戰很快全面開打，豈料一場突如其來的大疫潮，再次將選戰押後，提名期進一步延至4月3日至4月16日，5月8日投票。換言之，「估領袖」遊戲估計仍會維持一個多月才揭盅。

建制派近日收到「三不」訊息，包括不可私下答應提名。（資料圖片）

為領導人訪港擬後備方案 倘疫潮未退或改深圳主禮

值得關注的是，縱然香港疫情嚴重，特首選舉需要延期，但始終定尊於「七一」換屆前舉行，未有如部分政界人士推測般，由今屆政府延任一年，可見中央十分重視今次特區政府換屆儀式，仍然希望國家主席習近平能南下主禮。這完全不難理解，今年「七一」是香港回歸「五十年不變」的中軸線，具承先啟後的重要符號意義，且又是香港實施國安法、修改選舉制度、「由亂入治」後的首屆政府成立，可謂意義非凡，豈容泡湯收場！

據聞，為了確保最高領導人能順利圓滿南下主禮，有關方面甚至已開始研究後備方案，倘香港屆時仍存在病疫風險，或會改在深圳舉行就職典禮。總之，象徵香港邁向新紀元的新一屆政府，必須如期成立。

所以，對於香港「破防」，突然大爆疫，據聞中央除了關心，還對特區政府是頗為失望的，莫怪乎消息指上周二林鄭被召上深圳，會見中央官員期間，氣氛顯後凝重而嚴肅。有人形容，倘港府再防疫不力，無法展現出卓越的政府治理水平，第五波疫潮將成壓跨林鄭之路的最後一根稻草。

國家主席習近平近日就支援香港抗疫作出重要指示。（資料圖片/AP）

根據《文匯報》及《大公報》報道，國家主席習近平近日就支援香港抗疫作出重要指示，並委託主管港澳事務的國務院副總理韓正，向特首林鄭月娥轉達對香港疫情的高度關注，強調香港特區政府要切實負起主體責任，做到三個「一切」和兩個「確保」，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。

身兼中央港澳工作領導小組常務副組長的港澳辦主任夏寶龍現身在深圳，連日來主持召開支援香港抗疫工作協調會。

就林鄭赴深圳見中央官員一事，沙半山向特首辦查詢，暫未獲回覆。

「最近聽嘢唔係好清楚」 引提早卸任揣測

不過，無論林鄭被召赴深圳面見中央官員一事實況如何，其連任行情看淡，幾乎已成政圈中人的共識。日前她在抗疫記者會上，公開表示自己「最近聽嘢唔係好清楚」，更引起外界無限聯想，猜測她會否因身體抱恙而提早卸任。沙半山當然不敢妄下判斷，只能抱最大的善願，望香港早日擊退疫魔，政通人和，昂首邁向回歸後的下一個二十五年。