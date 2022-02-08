沙半山手記｜香港瀕臨「武漢」　必須八方支援　全面檢測刻不容緩

踏入虎年，香港疫情如狼似虎，變種病毒Omicron如猛虎出籠殺入社區，屯門、沙田、深水埗等成重災區，昨日（7日）一天內全港新增614宗確診個案，創爆疫以來新高，並有逾600宗初步確診，疫禍大有一發不可收拾之勢。在恐慌心理下，各區檢測站大排長龍，部份連鎖店的快速檢測套裝缺貨，《香港01》記者更直擊超市的蔬菜雪櫃和貨架空空如也，付款櫃枱前的購物籃內許多全是蔬菜。此情此景，不禁令沙半山憶起，80年代中英談判期間，市民到超市搶購大米一幕！狀況之嚴峻，民眾之憂恐，可見一斑！



「追落後」舉措難止咳 「超前」部署靠大規模檢測入手

面對如決堤般的疫情擴散，特區政府招架乏力，就算最快今日公布新一輪防疫措施，包括擴大關閉處所例如理髮店、進一步收緊食肆人數等，都是治理疫情的「追落後」舉措（Behind the curve），莫說藥到病除，連止咳都未必得。然而，若要做出疫情「超前」（Ahead the curve）部署，便須從大規模檢測入手，再加上大數據追蹤，否則要化解當前之危局，只能靠運氣！

新冠病毒疫情大爆發，2月7日中環愛丁堡廣場的檢測點排長龍。(歐嘉樂攝）

須知，短期內香港每日檢測量充其量只能升至20萬，月底才達30萬，要解決740萬人(十八區)，確實杯水車薪，特別是當前疫情，正每日以幾何級數跳升，惟香港只得5至6間檢測公司，就算再加人工亦無法招聘更多人手，即使只針對當前五大重點疫區，都無能為力。而廣東一省能迅速支援來港也不過一二千人，不能說沒有幫助，但要成功控制疫情，實在不容樂觀。

複製武漢治疫模式 是集結超強大人力資源最快路徑

歸根究柢，我們整天擔心做不到全民檢測（或大規模檢測），除了相信全民檢測必須配合「禁足令」之外，有沒有非常強大的檢測力量，正是關鍵之一。沙半山斗膽大力呼籲，香港此時必須向全國招手，倘若各省尚有檢測人手，可告騰出，盼火速赴香江協助檢測。事緣香港疫情已瀨臨失控邊緣，有點像武漢「翻版」，如要力挽狂瀾，最直接的方法就複製武漢的治疫路徑，由全國其他疫情未算嚴重的省份派員支援，積沙成塔，眾志成城，在極短時間內集結超強大的人力和醫療設施資源，與疫魔奮力一戰。香港是中國不可分割的一部份，與內地血濃於水，為何武漢可以，香港不可以？

為應付龐大檢測需求，政府在馬鞍山體育館重設「火眼實驗室」。（羅君豪攝）

陳凱欣倡劃區檢測 實施類似「紅碼」和「橙碼」制度

事實上，這個各省援港抗疫方案，並非沙半山獨創，連日來便有政黨及立法會議員提出請求中央支援，再做一次全民檢測，起碼也應盡快進行分區檢測。民建聯昨日便致函特首林鄭月娥，指出本港採樣及化驗能力難以在短時間內提升，火眼實驗室2月底才投入服務，恐怕未能趕及查找及堵截目前的傳播鏈，建議港府即時請求中央派員支援本港抗疫，特別是向本港調派採樣及化驗人員。

曾任食物及衞生局政治助理的立法會選委界議員陳凱欣更認為，政府應按風險劃定區域，進行全民檢測，「比如說一個深水埗，最高風險的核心區域就禁足，次高風險就出示陰性證明才可出門，每家人外出人數設限，像內地健康碼的『紅碼』和『橙碼』。」

至於密度方面，陳凱欣表示，根據其他地區應對Omicron的經驗，每人7日做3次檢測已可找出大部份確診者，並在空曠地方設置檢測站，妥善分流檢測防止再出現像葵涌邨的交叉感染情況。

彩雲邨是第五波疫情重災區之一，早前大年初一仍有大批市民在彩雲社區中心檢測站排隊等候做檢測。(資料圖片／歐嘉樂攝)

抗疫如救火，刻不容緩，正如醫學界警告，倘再無新治疫良策，染疫人數將山洪爆發式飆升，屆時一切便為時已晚。如果不想虎年變「苦年」，港府一眾高官是否應聽取民意，認真考慮請求中央支援、全國各省馳援香港的方案？