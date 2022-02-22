范鴻齡：冀中央支援醫生護士人手　梁美芬：必要時動用緊急法

醫管局主席范鴻齡昨日（21日）接受央視訪問時表示，希望中央在人手方面提供協助，指即使有新設施供檢測或隔離，醫管局亦無人手應付，希望中央可以派醫生和護士來港。



經民聯、選委會立法會議員梁美芬亦建議，當局可尋求內地醫護人員來港，指必要時可動用《緊急法》，排除法律及制度上的阻礙。



范鴻齡表示，醫管局的床位已飽和，感謝中央承諾助港建隔離設施及方艙醫院，但憂慮醫管局人手無法兼顧。他指，醫管局嚴重欠缺人手，同事疲於奔命，希望中央能派醫療團隊來港支援，不僅是專家，還望有醫生護士協助。他另表示，當局已呼籲私人執業醫生加入團隊，增加人手。

經民聯、選委會立法會議員梁美芬今日（22日）於社交網站表示，已去信特首林鄭月娥，建議當局尋求內地醫護人員來港協助疫苗接種、救治工作，及照顧病人。她指，必要時可動用《緊急法》，排除法律及制度上的阻礙。

9萬名醫護即日起每日一檢

范鴻齡稱，醫護人員間出現逾800宗感染個案，但絕大部份並非於醫院內感染。他表示，醫管局已收到中央送來的快速測試劑，即日起要求9萬名醫護人員每日一檢。醫管局亦已向內地專家請教如何防止醫院內感染，正逐步研究。

他表示，本港現時的檢測能力已提升至一天30萬次，港府正策劃進行全民檢測，每人檢測3次，但詳細時間表未落實，仍在準備當中。