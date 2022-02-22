黃俊碩染疫11天無援　民建聯指患者遠超公布：須由快測陽性者抓起

第五波疫情肆虐，民建聯今日（22日）舉行線上記者會，就本港檢測能力樽頸情況提出意見，包括促請當局為快速測試呈陽性患者提供清晰指引、縮短檢測結果等候時間、加強院舍支援、增加接聽熱線人手等。



民建聯主席李慧琼相信，當局公布的確診數字相比真實情況出現嚴重滯後，認為現時檢測承辦商能力不一，促當局考慮是否可以取消覆檢以縮短等候結果時間，希望必要時請求中央協助及增加實驗室數目。她也促請政府為快速檢測呈陽性患者提供清晰的指引和支援機制。



黃俊碩染疫8天始接當局來電：確診數字大滯後

本月12日快速測試呈陽性的會計界立法會議員黃俊碩，表示自己提交樣本6天後才收到初步確診的通知，發病第8天收到專員打電話詢問基本資料和情況，但沒有獲發手帶或其他支援。他相信自己的例子並非個別狀況，認為社區存有不少隱性患者，確診數字出現嚴重滯後。

他表示，昨天（21日）早上進行的快速測試呈陰性，表示未來幾日會繼續做快速測試，直至第14日仍呈陰性才會外出。他稱確診期間一直在自己房間並使用獨立洗手間，日用品暫存房間內，「只入不出」，希望藉此減低家人感染風險。

民建聯陳恒鑌。（盧翊銘攝／資料圖片）

陳恒鑌倡快測陽性者視作初確個案

新界西南議員陳恒鑌則建議，政府應直接將快速測試呈陽性的人士視作初步確診個案，並提供相應及適切的協助。新界北議員劉國勳亦指，有市民快速測試結果呈陽性後，同住家人仍照常上班、購買日用品，擔心出現隱形傳播鏈。他估計，現時每天的真實確診數字過萬，促請當局制定清晰指引支援快速測試呈陽性個案。

新界東南議員李世榮反映，檢測站採樣結果普遍須等至少5至7天，甚至十多日，要求當局交代情況屬檢測能力不足、還是通知程序出問題。若為後者，他建議政府打電話通知初步確診者代替發送訊息，加快通知及支援。

劉國勳：地盤趕工隱瞞快測陽性個案

港島東議員梁熙認為，深喉唾液收集樣本瓶供應嚴重不足，反映市民須於清晨5、6時到地鐵站排隊才有機會領取。若沒有採樣瓶，快速測試結果呈陽性患者或選擇到檢測站排隊，增加排隊傳播風險，因此促相關部門增加檢測站及採樣瓶。

劉國勳另提及，不少地盤因追趕進度而不上報快速測試呈陽性的個案，判頭或承辦商可能只要求工人自我隔離，因此地盤容易爆發感染。他建議當局與業界溝通，彈性靈活地延後地盤完工期，讓工人毋須因趕工而不敢上報個案。