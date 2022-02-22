全民強檢｜田北辰倡封城9日配合　解封後再驗　料河套區建隔離營

港府計劃下月推出全民強制檢測，750萬人連續檢測三周，但政府專家指若無禁足令配合，全民強檢會大打折扣。本身是連鎖服裝店老闆的實政圓桌立法會議員田北辰表示，疫情下生意大跌七成，認為長痛不如短痛，建議政府實施俗稱「封城」的禁足令，爭取在9日內全民完成兩次檢測，解封後再做一次，以揪出最多潛在患者。



倡解封後再驗一次

田北辰表示，旗下服裝集團在疫情衝擊下，僅及2018年仍有「自由行」旅客時兩成，而在嚴厲社交距離措施下，現時商場人流大減，食肆生意慘不忍睹，商戶不斷被「陰乾」，認為政府應速戰速決，推出禁足令配合全民強檢。

他建議3月19日至28日實行禁足令，所有商店關門，期間市民須留在家中，每日只可外出一至兩時到超市購物，部分職業及人士可豁免；「封城」9日期間，全民檢測兩次，力求短時間內找出大部分患者。田北辰建議政府制定清晰隔離指標，定好優次，舉例指倘一個家庭全部人已接種兩劑疫苗而檢測呈陽性，只需家居隔離；若家庭內有人未打疫苗，則需到隔離營檢疫。他提倡9日「封城」結束後，全民須接受第三次強檢，以揪出漏網之魚。

料河套區隔離營一個月建成

港府日前委託內地建築集團，分別在竹篙灣和啟德用地增建共1萬個社區隔離和治療設施，接收輕症或無病徵新冠患者，田北辰指，全民強檢相信會找出以萬計患者，隔離措施不敷應用，預料落馬洲河套區會興建新「港版方艙醫院」，容納大批患者，相信在內地支援下，一個月可建成。