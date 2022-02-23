暑假推前︱楊潤雄：校舍騰出配合全民強檢　課室或添床作隔離設施

特首林鄭月娥昨日公布，社交距離措施大幅延長至4月，為減人流，調整本學年上課安排，暑假由7、8月提早至3、4月先放，以便校舍用作配合全民檢測、疫苗接種及隔離。2022年及23學年如期9月開始，中學文憑試（DSE）則爭取在原定4月22日開考。

教育局局長楊潤雄今早（23日）於商台節目指出，整體上課日數不會改變，希望復課後可以恢復面授課堂。他表示在3月全民檢測期間，不排除有學校會被徵用作為隔離設施，且須作一定改裝，但不會影響DSE。



▼2月22日 林鄭月娥公布多項防疫措施▼



新安排上課日數不減 冀保留升中分班試

楊潤雄表示，正如行政長官所指現時「打緊仗」，提前暑假是防疫一環，現時的做法是將7、8月的暑假提前，整體學習時間不減，只是調動了先後次序，學校一些在7、8月做的工作可提前至3、4月做，局方往後會和業界討論如何落實細節，例如局方會了解學校，網上收生面試可否提早在接下來一、兩星期進行。至於放假期間，學生學習會否有一些彈性安排，同樣要和學校討論。

被問到中一分班試，楊潤雄不排除取消的可能性，但政府不想這樣做，因為兩年前政府都曾經取消，但其實影響很大，例如局方會以這個考試的成績，衡量學生所屬小學的表現，這影響日後升中派位。

楊潤雄。（資料圖片）

校舍作隔離僅課室添床 料不影響文憑試開考

至於學校作接種疫苗中心的安排，楊潤雄指學童打針有許多途徑，但局方確實可以安排一些學校作接種中心，前提是學校可組織到一批學生回校。如果有一些學校因徵用作其他用途無法用作打針，也可安排學生到鄰近學校一次過打針，問題不大。

楊潤雄指，不排除有學校將來用作隔離用途，而當中將涉及改裝程序，但不會是一些徹底的改頭換面，最多是在一些課室放置病床等。至於會否影響計劃於4月22日開考的DSE，楊潤雄表示會一併考慮相關安排，但認為檢測相信會在3月內做完，相信要隔離的話都會在3月進行，到4月下旬時須隔離的人已經減少，所以未必會影響試場，局方亦會預留足夠時間讓學校做清潔。