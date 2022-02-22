政壇諸事町｜張欣宇成功爭取　中小學生提早放暑假

新冠疫情嚴峻，特首林鄭月娥今日（22日）宣佈，幼稚園、中小學在3月至復活節假期「提早放暑假」。原來，這個意見是一名13歲小朋友向立法會議員張欣宇提出，之後他向政府建議並被接納，真正是「成功爭取提早放暑假」。



13歲學生向張欣宇提出意見

近期幼稚園及中小學生，要長時間在家網課，實在影響學習進度。張欣宇在2月15日收到一名13歲學生的意見，指估計這學期無法回校上課，即使疫情在5、6月受控，但很快就到暑假，因此問張欣宇可否將暑假提前到3至4月放，等疫情在5月受控時，6、7月可以回校上課。

張欣宇初步覺得除了升中和升大學之外應該可行，而這個建議在家長組流傳後，「絕大多數家長拍爛手掌」。張欣宇說，作為家長最明白長期連續上網課對小朋友視力的嚴重影響，而對於居住環境並不寬裕的家庭來說，亦是沉重的照顧負擔。因此，他在2月17日立法會《施政報告》辯論中提出此項建議。

林鄭今日表示提早放暑假，代表張欣宇和小朋友成功爭取，他說：「此刻我為呢位小朋友感到驕傲，而都想話畀佢聽，你嘅聲音我哋大家真係聆聽得到！」他感謝政府從善如流，聆聽議員、市民，以至小朋友的建議。