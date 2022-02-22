停課｜全港學校提早3、4月放暑假　DSE爭取原定4.22開考

新冠病毒疫情大爆發，特首林鄭月娥今日公布，社交距離措施大幅延長至4月中旬或下旬，為減少人流，調整本學年上課安排，暑假由7、8月提早至3、4月先放，充分利用校舍配合全民檢測、疫苗接種、以及隔離用途，2022年及23學年如期9月開始。大專院校則自行決定，中學文憑試DSE則爭取在原定4月22日開考。



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林鄭月娥表示，受到Omicron爆發及進口倉鼠帶來Delta夾擊，加上農曆新年期間不少跨家庭聚會，確診個案幾何式上升，第五波已有約5.4萬人染疫，是過去兩年疫情總數的4倍，而死亡個案更令人擔憂，當中包括3名幼童。

病毒在社區廣泛傳播，例如透過污水檢測，過去一年半透過定點及非定點監測，在本月初找到5名患者（則0.5%），近日增至2%，最嚴重時更達8%，每千名住客有20至80人染疫，反映社區有非常多傳播鏈。林鄭月娥認為，過去兩年抗疫成功，死亡率低，確診個案維持在約一萬多宗，成功度過4波疫情，但指急速惡化疫情已遠超特區政府的應對能力，故需尋求中央支援。

她強調「中央永遠是香港堅強後盾」，今次支援表露無遺，包括為港提升檢測量、提供抗疫醫療物資、協助興建更多社區隔離設施。她又指，中央關心市民日常鮮活食品供應，故特別加設水路運輸及新增蓮塘／香園圍入口鮮活食品。

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本學年最後上課日8.12 新學年9月開學

林鄭月娥形容未來兩個月是關鍵抗疫時期，宣布社交距離措施大幅延長至4月中旬或下旬，不再是每14天延長，並調整本學年上課安排，包括原定7、8月的暑假將改為3、4月放假，預計至復活節之後恢復教學，涵蓋全港幼稚園、中小學（包括國際學校及特殊學校），以充分利用校舍進行全民檢測、或疫苗接種、或隔離用途，但不包括專上院校。上述措施預計下月初落實，以便學校有時間作準備，以及家長為照顧子女作出安排。

至於文憑試安排，爭取4月22日開考，視乎當時疫情發展，計劃本地小學及國際學校優先恢復面授，中學生則維持在家學習，直至DSE的核心科目考試完成。由於提早放暑假，本學年最後一個上課日是8月12日，而9月如常開學。她希望辦學團體配合，否則不夠地方進行大型強檢，及為兒童接種疫苗。

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